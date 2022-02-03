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futebol

Luan faz exames médicos para ser anunciado pelo Santos

Jogador foi indicado pelo técnico Fábio Carille e deve assinar por uma temporada...

Publicado em 03 de Fevereiro de 2022 às 15:27

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 fev 2022 às 15:27
O meia-atacante Luan está realizando exames médicos e deve ser anunciado como quarto reforço do Santos em 2022 logo mais. O jogador deve assinar um contrato de uma temporada. Livre no mercado desde dezembro, quando teve seu contrato rescindido com o V-Varen Nagasaki, do Japão, Luan chega sem custos ao Alvinegro.Após a vitória sobre o Corinthians, Carille confirmou em coletiva que Luan foi seu pedido. O atacante acompanhou o Santos no clássico nas redes sociais e comentou sobre os planos de Deus. Nos stories, ele pediu calma e afirmou que estava chegando.
- Jogador de boa dinâmica, 31 anos e mais de 300 jogos pelo Atlético-MG. Idade boa, experiente e que vai potencializar os meninos pensando em elenco. Vai ser um ano puxado por causa da Copa. Precisamos equilibrar bem o elenco para ter um ano legal - ressaltou Carille.Aos 31 anos, Luan ficou por duas temporadas no futebol japonês. Ele acumula passagens por Atlético-MG, Ponte Preta, Atlético Sorocaba, Comercial e Basel, da Suíça. Ele fez parte de uma grande fase do Galo com os títulos da Libertadores (2013), Copa do Brasil (2014), Recopa Sul-Americana (2014) e três Mineiros (2013, 2015 e 2017).
Crédito: LuandeveassinarcomoSantosporumatemporada(Foto:RodrigoGazzanel/RMSports

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