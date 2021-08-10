Luan está há três jogos sem ser utilizado no Corinthians; ausência confirma perda de espaço

O torcedor do Corinthians já notou que Luan não tem recebido oportunidades nos últimos jogos e contra o Santos o meia completou sua terceira partida seguida sem ser utilizado por Sylvinho. Essa ausência confirma a perda de espaço do camisa 7 no elenco corintiano e abre espaço para outros atletas.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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Sob o comando do treinador, o meia foi titular nos seis primeiros jogos, todos eles como um "falso 9", improvisado e, de certa forma, sacrificado no ataque. No entanto, para a sétima partida ele acabou indo para o departamento médico do Timão com uma tendinite no adutor da coxa direita. Assim, ele acabou perdendo três duelos do Brasileirão-2021 até se recuperar.
Sua volta se deu contra o São Paulo, mas acabou não saindo do banco de reservas durante o clássico, o que adiou seu retorno ao gramado para a partida seguinte, contra o Internacional, quando atuou por 19 minutos, sem contar os acréscimos. Naquele dia ele foi o autor do cabeceio que fez com que o goleiro adversário concedesse o rebote para Jô empatar o placar em 1 a 1.Contra a Chapecoense, porém, Luan ficou no banco de reservas e não entrou, voltando a ser utilizado no duelo seguinte, diante do Fortaleza, quando atuou por 18 minutos, sem contar os acréscimos. O Corinthians estava atrás no placar, assim como contra o Inter. Mesma coisa aconteceu diante do Atlético-MG, depois da virada do Galo. No entanto, ele jogou apenas dois minutos.
Somando o tempo que ficou em campo nesses três jogos, sem contar os acréscimos, Luan acumulou apenas 39 minutos, o que significa menos de um tempo, mas se adicionarmos os minutos extra que a arbitragem deu, a conta fecharia como se um fosse um tempo completo. Nos últimos três jogos, contra Cuiabá, Flamengo e Santos o camisa 7 ficou no banco e não entrou.
Enquanto o meia perde espaço, outros atletas ganham, como foi o caso de Marquinhos, que voltou de empréstimo do Sport e ficou à disposição pela primeira vez contra o São Paulo, mesmo clássico em que Luan voltou de lesão. O jovem entrou nas oito partidas do Timão desde então, somando 150 minutos (sem contar os acréscimos) jogados, sem ainda ter sido titular da equipe.
Na temporada 2021, até aqui, Luan tem 22 jogos pelo Corinthians, quatro gols marcados e duas assistências, totalizando seis participações em tentos da equipe. Agora, com as chegadas de Giuliano e Renato Augusto, que ocupam o mesmo setor, ele deve sofrer mais um pouco para recuperar esse espaço.