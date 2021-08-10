Luan está há três jogos sem ser utilizado no Corinthians; ausência confirma perda de espaço

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O torcedor do Corinthians já notou que Luan não tem recebido oportunidades nos últimos jogos e contra o Santos o meia completou sua terceira partida seguida sem ser utilizado por Sylvinho. Essa ausência confirma a perda de espaço do camisa 7 no elenco corintiano e abre espaço para outros atletas.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Sob o comando do treinador, o meia foi titular nos seis primeiros jogos, todos eles como um "falso 9", improvisado e, de certa forma, sacrificado no ataque. No entanto, para a sétima partida ele acabou indo para o departamento médico do Timão com uma tendinite no adutor da coxa direita. Assim, ele acabou perdendo três duelos do Brasileirão-2021 até se recuperar.

Sua volta se deu contra o São Paulo, mas acabou não saindo do banco de reservas durante o clássico, o que adiou seu retorno ao gramado para a partida seguinte, contra o Internacional, quando atuou por 19 minutos, sem contar os acréscimos. Naquele dia ele foi o autor do cabeceio que fez com que o goleiro adversário concedesse o rebote para Jô empatar o placar em 1 a 1.Contra a Chapecoense, porém, Luan ficou no banco de reservas e não entrou, voltando a ser utilizado no duelo seguinte, diante do Fortaleza, quando atuou por 18 minutos, sem contar os acréscimos. O Corinthians estava atrás no placar, assim como contra o Inter. Mesma coisa aconteceu diante do Atlético-MG, depois da virada do Galo. No entanto, ele jogou apenas dois minutos.

Somando o tempo que ficou em campo nesses três jogos, sem contar os acréscimos, Luan acumulou apenas 39 minutos, o que significa menos de um tempo, mas se adicionarmos os minutos extra que a arbitragem deu, a conta fecharia como se um fosse um tempo completo. Nos últimos três jogos, contra Cuiabá, Flamengo e Santos o camisa 7 ficou no banco e não entrou.

Enquanto o meia perde espaço, outros atletas ganham, como foi o caso de Marquinhos, que voltou de empréstimo do Sport e ficou à disposição pela primeira vez contra o São Paulo, mesmo clássico em que Luan voltou de lesão. O jovem entrou nas oito partidas do Timão desde então, somando 150 minutos (sem contar os acréscimos) jogados, sem ainda ter sido titular da equipe.