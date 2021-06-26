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Luan e Léo Natel não se recuperam de lesão e seguem como desfalques no Corinthians

Dupla nem viaja para o Rio de Janeiro, onde o Timão encara o Fluminense, neste domingo (27)...
LanceNet

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Publicado em 

26 jun 2021 às 14:57

Publicado em 26 de Junho de 2021 às 14:57

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
Os atacantes Luan e Léo Natel seguem como desfalques no Corinthians e não viajarão para o Rio de Janeiro, onde o Timão enfrenta o Fluminense, neste domingo (27), às 16h, em São Januário, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.
A dupla perderá o terceiro jogo consecutivo. Luan teve uma lesão no adutor da coxa esquerda no último sábado, véspera da partida diante do Bahia, e também ficou fora da vitória contra o Sport, na última quinta-feira (24). Já Natel, entrou no segundo tempo da derrota corintiana por 2 a 1 para o Red Bull Bragantino, no último dia 16 de junho, na Neo Química Arena, mas saiu sete minutos depois, após cair de mal jeito, e foi diagnosticado com uma luxação no ombro esquerdo.
>> Baixe o novo app do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosLuan foi titular em todos os jogos do técnico Sylvinho no comando do Corinthians até a lesão, enquanto Léo era presença frequente no banco de reservas e não entrou no segundo tempo em apenas uma ocasião com o treinador.
Junta-se aos camisas 7 e 18 no Departamento Médico, o goleiro Caíque França, que se recupera de uma cirurgia para correção de uma hérnia inguinal.
Os meias Mantuan e Ruan Oliveira estão com a preparação física em um processo de transição, após se recuperarem de cirurgias no joelho.
Já Otero, está disputando a Copa América com a Seleção da Venezuela. O contrato do jogador com o Timão tem duração até a próxima quarta-feira (30) e não deve ser renovado.

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