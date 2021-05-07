Luan diz que novo esquema tático do Corinthians ajudou na sua movimentação ofensiva

O meia-atacante Luan certamente foi o principal beneficiado com a mudança no esquema de jogo do Corinthians, que nas duas últimas partidas passou a atuar com três zagueiros. Nesses compromissos, contra o São Paulo, pelo Paulistão, no último domingo (2), empate por 2 a 2, em Itaquera, e na vitória corintiana por 3 a 0 diante do Sport Huancayo (PER), nesta quinta-feira (6), em Lima, pela Copa Sul-Americana, três dos cinco gols anotados pelo Timão saiu dos pés do camisa sete.Após o triunfo contra o time peruano, o jogador, que por conta das suas boas atuações tem sido chamado por alguns torcedores, nas redes sociais, de “Luanel Messi”, admitiu que o novo sistema de atuação corintiano beneficiou na sua movimentação ofensiva, mas destacou a sua versatilidade pelo setor.
- Eu não jogo só em uma posição. Acho que consigo fazer outras posições na frente, me movimentar bastante. Com três (zagueiros), isso facilitou um pouco a minha movimentação, a gente ali na frente abre mais espaço. Estou confiante, voltando a minha confiança – disse o atleta em entrevista coletiva virtual concedida após o confronto diante dos rojos.
Luan aproveitou também para parabenizar o comprometimento do elenco corintiano na aplicação do esquema tático nos dois últimos duelos.
- A gente teve pouco tempo para treinar no jogo contra o São Paulo a formação nova, mas a equipe toda tá de parabéns, contra o São Paulo, hoje, pela entrega que a gente teve, o comprometimento na forma de jogar. Claro que a gente tem que pensar em melhorar. A gente vai trabalhar para isso, mas o principal é a entrega dentro de campo de todos em um pensamento só, para fazer dar certo – salientou o jogador.
Contratado no início do ano passado, junto ao Grêmio, por R$ 28,9 milhões, Luan chegou, contra o Huancayo, a dez gols marcados, em 54 jogos disputados.