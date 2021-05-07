  • Luan diz que novo esquema tático do Corinthians ajudou na sua movimentação ofensiva
Luan diz que novo esquema tático do Corinthians ajudou na sua movimentação ofensiva

Publicado em 07 de Maio de 2021 às 09:00

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O meia-atacante Luan certamente foi o principal beneficiado com a mudança no esquema de jogo do Corinthians, que nas duas últimas partidas passou a atuar com três zagueiros. Nesses compromissos, contra o São Paulo, pelo Paulistão, no último domingo (2), empate por 2 a 2, em Itaquera, e na vitória corintiana por 3 a 0 diante do Sport Huancayo (PER), nesta quinta-feira (6), em Lima, pela Copa Sul-Americana, três dos cinco gols anotados pelo Timão saiu dos pés do camisa sete.Após o triunfo contra o time peruano, o jogador, que por conta das suas boas atuações tem sido chamado por alguns torcedores, nas redes sociais, de “Luanel Messi”, admitiu que o novo sistema de atuação corintiano beneficiou na sua movimentação ofensiva, mas destacou a sua versatilidade pelo setor.
- Eu não jogo só em uma posição. Acho que consigo fazer outras posições na frente, me movimentar bastante. Com três (zagueiros), isso facilitou um pouco a minha movimentação, a gente ali na frente abre mais espaço. Estou confiante, voltando a minha confiança – disse o atleta em entrevista coletiva virtual concedida após o confronto diante dos rojos.
Luan aproveitou também para parabenizar o comprometimento do elenco corintiano na aplicação do esquema tático nos dois últimos duelos.
- A gente teve pouco tempo para treinar no jogo contra o São Paulo a formação nova, mas a equipe toda tá de parabéns, contra o São Paulo, hoje, pela entrega que a gente teve, o comprometimento na forma de jogar. Claro que a gente tem que pensar em melhorar. A gente vai trabalhar para isso, mas o principal é a entrega dentro de campo de todos em um pensamento só, para fazer dar certo – salientou o jogador.
Contratado no início do ano passado, junto ao Grêmio, por R$ 28,9 milhões, Luan chegou, contra o Huancayo, a dez gols marcados, em 54 jogos disputados.

