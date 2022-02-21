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futebol

Luan completa nove meses sem marcar gols pelo Corinthians

Dono de um dos maiores salários do elenco, meio-campista perde cada vez mais espaço no time corintiano e não marca um gol desde o dia 20 de maio de 2021...

Publicado em 21 de Fevereiro de 2022 às 07:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 fev 2022 às 07:00
O atacante Luan, definitivamente, não vive um bom momento na carreira. O jogador de 28 anos foi titular no empate contra o Botafogo no sábado (19), por 1 a 1, pelo Campeonato Paulista, mais uma vez não rendeu e já soma nove meses sem balançar as redes pelo Corinthians.
A última vez em que o jogador marcou um gol foi no dia 20 de maio de 2021, na goleada do Timão sobre o Sport Huancayo por 5 a 0, pela Copa Sul-Americana. No ano passado, Luan caiu de rendimento e era presença cada vez mais rara na equipe comandada por Sylvinho.
Neste período, foram 33 jogos, quatro pela Copa Sul-Americana, 18 pelo Brasileirão, dois pela Copa do Brasil e nove pelo Paulista, totalizando 1.705 minutos em campo, quatro bolas na rede e duas assistências.
Em 2022, o jogador segue encostado, apesar de ter um dos salários mais altos do elenco. Até o momento, Luan atuou em três das sete partidas do Corinthians no Campeonato Paulista, sendo apenas a última como titular. Nas demais, o meia entrou no decorrer dos confrontos contra São Bernardo e Santo André e não vem conseguindo deslanchar no time.
Nas três partidas em que Luan atuou nesta temporada, foram apenas 89 minutos em campo: 71 deles diante do Botafogo, 11 contra o São Bernardo e apenas sete no duelo contra o Santo André.Há pouco mais de dois anos no Timão, Luan nunca se consolidou com a camisa alvinegra. O jogador, que foi o Rei da América e craque da Libertadores em 2017 quando defendia o Grêmio, chegou ao clube paulista por um valor de R$ 28 milhões, mas o investimento não foi justificado e o atleta nunca demonstrou o mesmo futebol de seu auge no clube gaúcho.
Crédito: Luannãomarcagolhánovemeses(Foto:MarcoGalvão/Fotoarena/Lancepress!

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