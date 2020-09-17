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futebol

Luan completa 100 jogos pelo Palmeiras com grande atuação na Libertadores

O zagueiro fez sua primeira partida como titular nesta edição da competição continental e ajudou o Verdão a aguentar a pressão do Bolívar na altitude de La Paz...

Publicado em 17 de Setembro de 2020 às 10:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 set 2020 às 10:00
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Com uma atuação digna de elogios, Luan completou 100 jogos com a camisa do Palmeiras na vitória por 2 a 1 sobre o Bolívar, em La Paz, na noite da última quarta-feira.
De acordo com o 'SofaScore', durante os 90 minutos, o zagueiro deu dez cortes e realizou dois desarmes, além de acertar 17 passes e dois lançamentos longos contra os comandados de Claudio Vivas.- Feliz pela marca. É uma honra muito grande completar 100 jogos (pelo Palmeiras), espero que venham muito mais e que possamos coroar com títulos. - celebrou o camisa 13, em entrevista após a partida. Sobre as dificuldades enfrentadas no estádio Hernando Siles, falou:
- Um jogo difícil. A gente sabia da dificuldade de jogar aqui na altitude. E que a equipe deles não perdia para uma equipe brasileira em casa há 37 anos. Então a gente traçou uma estratégia de jogo e conseguiu vencê-los. Mérito de toda a equipe. O desempenho da defesa alviverde na vitória sobre o Bolívar também foi elogiado por Vanderlei Luxemburgo, que destacou que o bom nível dos zagueiros supriu, sem maiores problemas, a ausência de Felipe Melo:
- O Felipe já está recuperado e é o capitão. Não tenho 11, tenho 29 jogadores. Todos são importantes. A dupla de zaga (Gustavo Gómez e Luan) jogou muito bem, também usei o Vitor Hugo. Importante que se sintam importantes. Não estou preocupado com quem botar.
Mais uma vez, Luan formou dupla com Gustavo Gómez e o time saiu vitorioso. Ao todo, ambos jogaram 48 jogos juntos, venceram 30 vezes, empataram 13 e perderam em somente cinco ocasiões. Com 22 gols sofridos, possuem uma média de 0,45 por partida.
Resumo da trajetória de Luan pelo Palmeiras
Luan foi contratado em 2017, após ter sido campeão olímpico pelo Brasil no ano anterior. Estreou com vitória contra o Bahia, por 4 a 2, em 18/06/2017 e, desde então, atuou em cem partidas (93 como titular) e conquistou o Brasileirão de 2018 e o Paulistão de 2020.

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