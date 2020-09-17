Luan completa 100 jogos pelo Palmeiras com grande atuação na Libertadores

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Com uma atuação digna de elogios, Luan completou 100 jogos com a camisa do Palmeiras na vitória por 2 a 1 sobre o Bolívar, em La Paz, na noite da última quarta-feira.

De acordo com o 'SofaScore', durante os 90 minutos, o zagueiro deu dez cortes e realizou dois desarmes, além de acertar 17 passes e dois lançamentos longos contra os comandados de Claudio Vivas.- Feliz pela marca. É uma honra muito grande completar 100 jogos (pelo Palmeiras), espero que venham muito mais e que possamos coroar com títulos. - celebrou o camisa 13, em entrevista após a partida. Sobre as dificuldades enfrentadas no estádio Hernando Siles, falou:

- Um jogo difícil. A gente sabia da dificuldade de jogar aqui na altitude. E que a equipe deles não perdia para uma equipe brasileira em casa há 37 anos. Então a gente traçou uma estratégia de jogo e conseguiu vencê-los. Mérito de toda a equipe. O desempenho da defesa alviverde na vitória sobre o Bolívar também foi elogiado por Vanderlei Luxemburgo, que destacou que o bom nível dos zagueiros supriu, sem maiores problemas, a ausência de Felipe Melo:

- O Felipe já está recuperado e é o capitão. Não tenho 11, tenho 29 jogadores. Todos são importantes. A dupla de zaga (Gustavo Gómez e Luan) jogou muito bem, também usei o Vitor Hugo. Importante que se sintam importantes. Não estou preocupado com quem botar.

Mais uma vez, Luan formou dupla com Gustavo Gómez e o time saiu vitorioso. Ao todo, ambos jogaram 48 jogos juntos, venceram 30 vezes, empataram 13 e perderam em somente cinco ocasiões. Com 22 gols sofridos, possuem uma média de 0,45 por partida.

Resumo da trajetória de Luan pelo Palmeiras