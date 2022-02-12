Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Luan comete pênalti decisivo em derrota do Palmeiras no Mundial: 'É ruim, é duro, é difícil'
futebol

Luan comete pênalti decisivo em derrota do Palmeiras no Mundial: 'É ruim, é duro, é difícil'

Zagueiro fez um bom primeiro tempo, mas falhou em lance, cometeu pênalti e acabou expulso do jogo nos acréscimos da prorrogação contra o Chelsea...

Publicado em 12 de Fevereiro de 2022 às 17:36

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 fev 2022 às 17:36
O zagueiro Luan, do Palmeiras, tinha tudo para terminar o duelo contra o Chelsea como um nome importante positivamente, já que fez um primeiro tempo em que conseguiu anular Lukaku.
No entanto, o ritmo não se manteve e o jogador acabou pecando em lances decisivos, como no primeiro gol do próprio Lukaku e no final, quando colocou a mão na bola dentro da área.– É ruim, é duro, é difícil, mas que sirva de lição para aprender e crescer – afirmou Luan, à Bandsports.
– Sentimento de tristeza, frustração e orgulho por como foi, pela forma como nos comportamos, sabemos da qualidade do time adversário, mas fomos grandes, fomos Palmeiras, nos impusemos quando tinha que se impor, atacamos quando tinha que atacar. Triste, mas tem que seguir – completou o zagueiro.Nos acréscimos da prorrogação, Luan ainda acabou expulso na tentativa de desarmar Havertz, sem sucesso. Após revisão do VAR, o árbitro foi expulso.– A gente não tem como mudar a regra, né? Acredito que seja um movimento do corpo, quando você pula. Ainda tentei depois trazer, mas não tinha como.
Triste, triste demais, muito tempo de preparação, de um sonho, é uma vida, é refletir, eu não tenho muito o que falar, não gosto de ser vitima, de me vitimizar – completou Luan.
Crédito: OzagueiroLuanperdeadisputacomLukakupeloaltoemlancedoprimeirogoldosBlues(Foto:GiuseppeCACACE/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rio Branco-ES x Rio Branco VN, pela Copa Espírito Santo 2026
Rio Branco vence xará de Venda Nova na estreia da Copa Espírito Santo
O prefeito Tiago Rocha nomeou Alice Oliveira Cipriano para a Secretaria de Governo e Comunicação um dia após exonerar o marido dela, investigado por violência psicológica contra uma procuradora do município.
Prefeito nomeia mulher de secretário exonerado por violência psicológica no ES
Imagem de destaque
Sopas e cremes proteicos: 10 receitas para uma dieta equilibrada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados