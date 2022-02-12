Luan comete pênalti decisivo em derrota do Palmeiras no Mundial: 'É ruim, é duro, é difícil'

O zagueiro Luan, do Palmeiras, tinha tudo para terminar o duelo contra o Chelsea como um nome importante positivamente, já que fez um primeiro tempo em que conseguiu anular Lukaku.

No entanto, o ritmo não se manteve e o jogador acabou pecando em lances decisivos, como no primeiro gol do próprio Lukaku e no final, quando colocou a mão na bola dentro da área.– É ruim, é duro, é difícil, mas que sirva de lição para aprender e crescer – afirmou Luan, à Bandsports.

– Sentimento de tristeza, frustração e orgulho por como foi, pela forma como nos comportamos, sabemos da qualidade do time adversário, mas fomos grandes, fomos Palmeiras, nos impusemos quando tinha que se impor, atacamos quando tinha que atacar. Triste, mas tem que seguir – completou o zagueiro.Nos acréscimos da prorrogação, Luan ainda acabou expulso na tentativa de desarmar Havertz, sem sucesso. Após revisão do VAR, o árbitro foi expulso.– A gente não tem como mudar a regra, né? Acredito que seja um movimento do corpo, quando você pula. Ainda tentei depois trazer, mas não tinha como.

Triste, triste demais, muito tempo de preparação, de um sonho, é uma vida, é refletir, eu não tenho muito o que falar, não gosto de ser vitima, de me vitimizar – completou Luan.