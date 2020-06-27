Luan comenta suas impressões da nova realidade dos treinos no Timão

Crédito: Reprodução/Corinthians TV

O Corinthians encerrou nesta sexta-feira sua primeira semana de atividades após voltar ao CT Joaquim Grava, retomando gradativamente o que foi paralisado por conta da pandemia de coronavírus. É inegável que o cenário é bem diferente daquele deixado em meados de março, mas a ordem é se adaptar à nova realidade e se cuidar para voltar o mais rápido possível.

Em entrevista para TV oficial do clube nesta sexta-feira, Luan foi mais um corintiano a comentar como está encarando esses dias incomuns de treinamento. Apesar de estranhar o cenário, ele sabe que é preciso que tudo isso seja feito a fim de construir uma retomada segura e breve.

- Estou me sentindo muito bem, a gente continua treinando, voltar agora não está tendo tanto problema, a gente espera que isso possa passar logo, que possa voltar os jogos, a gente está se preparando bem aqui, é um pouco diferente do que a gente está acostumado, mas é para o bem de todos, então vamos seguir as regras para que isso volte o mais rápido possível - declarou.O meia-atacante é um dos 20 jogadores do elenco liberados para as atividades no CT Joaquim Grava, após a bateria de testes de COVID-19 realizados no fim da última semana. Dos 28 atletas do grupo, 13 tiveram a doença e se recuperaram, oito ainda estão infectados e permanecem em isolamento, e apenas sete não tiveram contato com o coronavírus neste período.