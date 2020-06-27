Luan comenta suas impressões da nova realidade dos treinos no Timão

O Corinthians encerrou nesta sexta-feira sua primeira semana de atividades após voltar ao CT Joaquim Grava, retomando gradativamente o que foi paralisado por conta da pandemia de coronavírus. É inegável que o cenário é bem diferente daquele deixado em meados de março, mas a ordem é se adaptar à nova realidade e se cuidar para voltar o mais rápido possível.
Em entrevista para TV oficial do clube nesta sexta-feira, Luan foi mais um corintiano a comentar como está encarando esses dias incomuns de treinamento. Apesar de estranhar o cenário, ele sabe que é preciso que tudo isso seja feito a fim de construir uma retomada segura e breve.
- Estou me sentindo muito bem, a gente continua treinando, voltar agora não está tendo tanto problema, a gente espera que isso possa passar logo, que possa voltar os jogos, a gente está se preparando bem aqui, é um pouco diferente do que a gente está acostumado, mas é para o bem de todos, então vamos seguir as regras para que isso volte o mais rápido possível - declarou.O meia-atacante é um dos 20 jogadores do elenco liberados para as atividades no CT Joaquim Grava, após a bateria de testes de COVID-19 realizados no fim da última semana. Dos 28 atletas do grupo, 13 tiveram a doença e se recuperaram, oito ainda estão infectados e permanecem em isolamento, e apenas sete não tiveram contato com o coronavírus neste período.
Luan chegou ao Corinthians em 2020, contratado como principal reforço do time para esta temporada. Titular absoluto de Tiago Nunes desde então, ele já marcou cinco gols em 14 jogos pelo clube. O camisa 7, inclusive, foi o autor do último tento corintiano antes da paralisação, contra o Ituano, no empate em 1 a 1, na Arena, pela fase de grupos do Campeonato Paulista.E MAIS:Danilo Avelar celebra dois anos de Corinthians: 'É aqui que quero ficar'Neto critica interesse de Tevez em aposentar no Corinthians: 'Ele que vá pra casa do c...'Com apoio do Corinthians, campanha arrecada fundos para a compra do remédio mais caro do mundoMais uma ação de milhões: confira os processos que o Corinthians sofreu nos últimos mesesCorinthians encerra primeira semana de atividades no CT na retomadaApós renovar com o Boca, Tevez cogita se aposentar no Corinthians E MAIS: