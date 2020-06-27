Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Luan comenta suas impressões da nova realidade dos treinos no Timão

Meia-atacante falou com a TV oficial do Corinthians e relatou como está se adaptando ao cenário que se apresenta nas atividades do CT diante da pandemia de coronavírus...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 jun 2020 às 21:19

Publicado em 26 de Junho de 2020 às 21:19

Crédito: Reprodução/Corinthians TV
O Corinthians encerrou nesta sexta-feira sua primeira semana de atividades após voltar ao CT Joaquim Grava, retomando gradativamente o que foi paralisado por conta da pandemia de coronavírus. É inegável que o cenário é bem diferente daquele deixado em meados de março, mas a ordem é se adaptar à nova realidade e se cuidar para voltar o mais rápido possível.
Em entrevista para TV oficial do clube nesta sexta-feira, Luan foi mais um corintiano a comentar como está encarando esses dias incomuns de treinamento. Apesar de estranhar o cenário, ele sabe que é preciso que tudo isso seja feito a fim de construir uma retomada segura e breve.
- Estou me sentindo muito bem, a gente continua treinando, voltar agora não está tendo tanto problema, a gente espera que isso possa passar logo, que possa voltar os jogos, a gente está se preparando bem aqui, é um pouco diferente do que a gente está acostumado, mas é para o bem de todos, então vamos seguir as regras para que isso volte o mais rápido possível - declarou.O meia-atacante é um dos 20 jogadores do elenco liberados para as atividades no CT Joaquim Grava, após a bateria de testes de COVID-19 realizados no fim da última semana. Dos 28 atletas do grupo, 13 tiveram a doença e se recuperaram, oito ainda estão infectados e permanecem em isolamento, e apenas sete não tiveram contato com o coronavírus neste período.
Luan chegou ao Corinthians em 2020, contratado como principal reforço do time para esta temporada. Titular absoluto de Tiago Nunes desde então, ele já marcou cinco gols em 14 jogos pelo clube. O camisa 7, inclusive, foi o autor do último tento corintiano antes da paralisação, contra o Ituano, no empate em 1 a 1, na Arena, pela fase de grupos do Campeonato Paulista.E MAIS:Danilo Avelar celebra dois anos de Corinthians: 'É aqui que quero ficar'Neto critica interesse de Tevez em aposentar no Corinthians: 'Ele que vá pra casa do c...'Com apoio do Corinthians, campanha arrecada fundos para a compra do remédio mais caro do mundoMais uma ação de milhões: confira os processos que o Corinthians sofreu nos últimos mesesCorinthians encerra primeira semana de atividades no CT na retomadaApós renovar com o Boca, Tevez cogita se aposentar no Corinthians E MAIS:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que sucesso de assistente de IA na China diz sobre ambições do país
Samira enfrentou dificuldades financeiras sem desistir da vontade de estudar (Imagem: Reprodução digital | Globo)
Samira é eliminada do BBB 26 no paredão mais acirrado da edição
Imagem de destaque
A mulher que cuida de todos e negligencia a própria saúde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados