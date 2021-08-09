Louzer espera ter time completo para encarar o Flamengo

Sem perder nos últimos quatro jogos, o Sport deixou a zona de rebaixamento para trás e agora quer melhorar seus números no Campeonato Brasileiro.

‘Temos a semana aberta para dar condicionamento físico. André não conseguia jogar, foi para o sacrifício nos minutos finais. Quando conseguir zerar essas dores e ganhar recondicionamento, com o Hernanes e o Everton também, a tendência do time é crescer. Sander também está retornando, a expectativa é de que a gente possa ter todos para ter uma semana de aquisição e evolução jogo a jogo’, afirmou na coletiva.