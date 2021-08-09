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futebol

Louzer espera ter time completo para encarar o Flamengo

Treinador quer aproveitar a semana livre para recuperar as principais peças do elenco...

Publicado em 09 de Agosto de 2021 às 16:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 ago 2021 às 16:45
Crédito: André é uma das esperanças do Leão na temporada (Anderson Stevens/Sport
Sem perder nos últimos quatro jogos, o Sport deixou a zona de rebaixamento para trás e agora quer melhorar seus números no Campeonato Brasileiro.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Na próxima rodada, o adversário é o Flamengo e o técnico Umberto Louzer espera contar com elenco completo.
‘Temos a semana aberta para dar condicionamento físico. André não conseguia jogar, foi para o sacrifício nos minutos finais. Quando conseguir zerar essas dores e ganhar recondicionamento, com o Hernanes e o Everton também, a tendência do time é crescer. Sander também está retornando, a expectativa é de que a gente possa ter todos para ter uma semana de aquisição e evolução jogo a jogo’, afirmou na coletiva.
Com 15 pontos conquistados, o Sport aparece na 15ª posição do Brasileirão 2021.

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