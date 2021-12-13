Los Angeles FC anuncia a venda de Eduard Atuesta ao Palmeiras

O Los Angeles FC anunciou na tarde desta segunda-feira (13), a venda de Eduard Atuesta ao Palmeiras. Em comunicado, o clube, por meio de John Thorrington, Co-presidente e Gerente Geral do LAFC, explicou a transferência, exaltou o Palmeiras e desejou sorte ao jovem colombiano.– Estamos entusiasmados por Eduard. Desde que chegou na nossa primeira temporada, Eduard tem sido um líder dentro e fora de campo. Suas contribuições na construção do LAFC foram imensas e somos gratos pela forma como ele representou o Clube. Eduard tornou-se um All-Star da MLS e Melhor XI jogador em seu tempo em L.A., e é gratificante vê-lo passar para uma equipe que venceu a Copa Libertadores de 2020 e 2021.

Eduard Atuesta desembarcou no Brasil na manhã desta segunda-feira (13) para realizar exames e assinar contrato com o Alviverde. O colombiano deixa o Los Angeles FC, dos Estados Unidos, para acertar com o Verdão por cinco temporadas.O Verdão comprará 70% dos direitos econômicos do meio-campista por cerca de US$ 3,7 milhões (R$ 20,7 milhões). Atuesta já havia sido sondado pela clube no início da temporada de 2021, porém as negociações não avançaram na época.

Também procurado pelo Tigres, do México, Atuesta optou por jogar no Brasil após conhecer o projeto de futebol do Palmeiras apresentado pelo diretor Anderson Barros. O jogador de 24 anos atuava no futebol americano desde 2018, quando se transferiu do Independiente de Medellín, clube onde iniciou a carreira.

Ainda segundo o veículo, o colombiano já teria buscado informações sobre como joga a equipe comandada por Abel Ferreira e, inclusive, já até assistiu alguns do time para entender como poderia se encaixar dentro do esquema de jogo do português.