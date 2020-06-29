Longuine completa dois meses recuperando-se de lesão no Santos

Crédito: Arquivo Pessoal

Jogador do Santos até maio de 2021, mas emprestado ao CRB até o fim deste ano, o meia Rafael Longuine completou nesta segunda-feira dois meses recuperando-se de lesão no CT Rei Pelé. No dia 11 de março, Longuine rompeu o ligamento cruzado do joelho direito na vitória da equipe alagoana por 2 a 0 sobre o Cruzeiro, no estádio do Mineirão, pela terceira fase da Copa do Brasil;

A lesão, além da pausa do futebol nacional, devido a pandemia do novo coronavírus, interromperam um bom início de ano do jogador em 2020. Foram sete gols em 11 partidas pela equipe alagoana.

Ele e o atacante Renyer são os únicos atletas que seguem uma rotina diária no Departamento Médico santista.E MAIS:Possível saída de Jean Mota mostra que base será fundamentalSantos simula patrocínio máster na camisa e foto vaza; entendaJesualdo Ferreira pede 'igualdade' e se preocupa com lesões no retornoTítulo paulista da 1º geração de Meninos da Vila completa 41 anosLonguine foi operado no Hospital Albert Einstein no dia 29 de abril e vê com otimismo o seu processo de recuperação. O jogador tem ido ao DM do Peixe diariamente e somado as atividades com exercícios feitos em domicílio. Nesta terça-feira, o atleta passará por uma consulta com o Dr. Moisés Cohen, ortopedista que comandou a cirurgia.

– Nesses últimos dias evolui bastante. As dores diminuíram bem e, com isso, estou conseguindo fazer alguns exercícios que antes não eram possíveis – disse via assessoria de imprensa.

– Dependendo do que ele (Dr. Moisés) disse, poderei evoluir aina mais o meu estágio de recuperação. Estou uito confiante que isso irá acontecer – completou.

Contratado pelo Santos em 2015, após destacar-se pelo Osasco Audax, Longuine nunca firmou-se no Alvinegro Praiano, acumulando, assim, empréstimos para Coritiba, Guarani, Ponte Preta e, atualmente, no Clube de Regatas Brasil. No total, com a camisa santista o meia disputou 45 partidas e marcou sete gols.