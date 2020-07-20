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futebol

Longe das lesões, Nazário é o atleta do Botafogo com mais jogos em 2020

Meio-campista supera traumas do passado e se consolida no Alvinegro como jogador com mais partidas na temporada, ao lado de Marcelo Benevenuto e Luís Henrique...
LanceNet

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Publicado em 

20 jul 2020 às 09:00

Publicado em 20 de Julho de 2020 às 09:00

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Bruno Nazário foi uma das principais apostas do Botafogo para 2020. Os primeiros meses de bola rolando na temporada já provaram que o jogador de 25 anos pode dar frutos ao Alvinegro e o que meio-campista tem tudo para vencer uma batalha pessoal.
O atleta pouco jogou no Athletico Paranaense em 2019. Uma lesão no joelho direito sofrida em agosto tirou o meia do restante da temporada da equipe comandada por Tiago Nunes. Em 2018, Bruno Nazário também havia perdido um número relevante de partidas pelo Furacão por conta de problemas musculares.
No Botafogo, contudo, Bruno Nazário passou longe das dores. Em plena forma física, o camisa 10 é o atleta com mais jogos pelo Alvinegro na temporada: 13 partidas, ao lado de Marcelo Benevenuto e Luís Henrique. A temporada do meio-campista com mais aparições foi em 2017, quando entrou em campo em 47 oportunidades pelo Guarani.
Vale ressaltar que o Botafogo fez 15 jogos em 2020, mas os dois primeiros compromissos do Campeonato Carioca - as partidas que Bruno Nazário não participou - foram com uma equipe alternativa, já que os titulares estavam finalizando a pré-temporada no Espírito Santo. Ou seja, o meio-campista entrou em campo em todas as partidas que esteve à disposição.
A sequência de jogos reflete nos números em campo. Bruno Nazário é o artilheiro do Botafogo no ano, com cinco gols. Longe das lesões, o camisa 10 desfruta dos bons números dentro de campo.

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