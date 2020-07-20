Longe das lesões, Nazário é o atleta do Botafogo com mais jogos em 2020

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Bruno Nazário foi uma das principais apostas do Botafogo para 2020. Os primeiros meses de bola rolando na temporada já provaram que o jogador de 25 anos pode dar frutos ao Alvinegro e o que meio-campista tem tudo para vencer uma batalha pessoal.

O atleta pouco jogou no Athletico Paranaense em 2019. Uma lesão no joelho direito sofrida em agosto tirou o meia do restante da temporada da equipe comandada por Tiago Nunes. Em 2018, Bruno Nazário também havia perdido um número relevante de partidas pelo Furacão por conta de problemas musculares.

No Botafogo, contudo, Bruno Nazário passou longe das dores. Em plena forma física, o camisa 10 é o atleta com mais jogos pelo Alvinegro na temporada: 13 partidas, ao lado de Marcelo Benevenuto e Luís Henrique. A temporada do meio-campista com mais aparições foi em 2017, quando entrou em campo em 47 oportunidades pelo Guarani.

Vale ressaltar que o Botafogo fez 15 jogos em 2020, mas os dois primeiros compromissos do Campeonato Carioca - as partidas que Bruno Nazário não participou - foram com uma equipe alternativa, já que os titulares estavam finalizando a pré-temporada no Espírito Santo. Ou seja, o meio-campista entrou em campo em todas as partidas que esteve à disposição.