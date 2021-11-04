Londrina x Cruzeiro. Onde assistir, prováveis times e desfalques

O Cruzeiro conseguiu transformar seu final de Série B em um drama. De candidato ao acesso, a Raposa agora briga para evitar o rebaixamento à Série C, o que seria uma “tragédia” ainda mais na história gloriosa do clube azul. E a primeira decisão será nesta sexta-feira, 5 de novembro, diante do Londrina, às 21h30, no Estádio do CAfé, pela 34ª rodada. Esse “perigo real e imediato” começou a ficar mais intenso para os comandados de Luxemburgo nos dois jogos em casa, contra Remo e Vila Nova-GO, pelas 32ª e 33ª rodadas, quando o Cruzeiro, com 39 pontos na ocasião, perdeu a chance de vencer os rivais, chegar aos 45 pontos e confirmar sua permanência na segunda divisão em 2022. Com a derrota para o Remo e o empate diante do Vila, a sequência da 33ª rodada da Série B trouxe rivais do Z4 para mais perto do time mineiro, que está com 40 pontos, dois a mais do que Londrina, 16º, e Brusque, 17º, que venceram na rodada Remo e Náutico respectivamente. Para dificultar ainda mais a vida da Raposa, o time terá alguns desfalques: Marcelo Moreno está com a seleção boliviana. Matheus Pereira e Marco Antônio estão lesionados. Mas, o time terá as voltas de Claudinho, curado da Covid-19, Rafael Sobis, Eduardo Brock e Bruno José, que tiveram o resultado so testes de coronavírus inconclusivos e se juntaram à delegação. No Tubarão, a situação também é difícil , pois está lutando para não cair. O técnico Márcio Fernandes ainda não sabe se contará com o atacante Zeca, com um edema na coxa.