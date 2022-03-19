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Lojas, patrocinadores, licenciados: veja o faturamento do Fluminense nos dois primeiros meses de 2022

Clube atualizou o Portal da Transparência com os valores referentes a janeiro e fevereiro; Flu ainda não votou o orçamento para este ano...
LanceNet

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Publicado em 

19 mar 2022 às 14:29

Publicado em 19 de Março de 2022 às 14:29

O Fluminense atualizou o Portal da Transparência com os números relativos aos dois primeiros meses de 2022. Dentre as novas informações, é possível ter ideia do faturamento do clube com patrocinadores, produtos licenciados e as lojas espalhadas pelo Brasil. Vale lembrar que o clube ainda não divulgou e, portanto, não votou também o orçamento previsto para esse ano. Veja a seguir os valores.Para o início de 2022, o Fluminense começou com 27 patrocinadores ou parceiros. As receitas que o clube recebeu até o momento foram de R$ 1.622.134,00, sendo R$ 901.867,00 apenas em fevereiro. No total, a economia gerada pelas parcerias e permutas no ano é de R$ 612.641,00. Entre as empresas que entram nessa lista estão a Betano, Gazin, Tim, Zinzane, entre outras que aparecem nas camisas, CT ou nas redes sociais prestando serviços.
Já com relação aos licenciados, o Flu conta com 61 empresas fornecedoras e 3.992 produtos licenciados. O faturamento chega a R$ 363.732,00. Além disso, entram no caixa tricolor R$ 537.268 relativos aos royalties (licenciamentos e franquias) acumulados até fevereiro. Dentro desses produtos estão categorias de assessórios, calçados, vestuário, brinquedos, tecnologia, entre outros diversos.
Com relação às lojas do clube, atualmente são 23 espalhadas principalmente pelo Rio de Janeiro. Há também opções em Brasília e em Vitória. Em janeiro, o faturamento foi de R$ 80.432,00 e os números melhoraram em fevereiro, passando para R$ 173.536,00, totalizando R$ 253.968,00.
Os conselheiros do Fluminense esperavam já ter previsão para votar o orçamento relativo a 2022, mas o presidente Mário Bittencourt afirmou que um dos conselheiros fiscais passa por problemas familiares e, por isso, foi adiado. O prazo estatutário era no final de dezembro e o legal até o fim deste mês de março. Na próxima reunião, marcada para o dia 29, os temas vão ser aprovação de uniformes, além de assuntos gerais.
Crédito: BetanoéumadaspatrocinadorasdoFluminenseem2022(Foto:LucasMerçon/FluminenseFC

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