Loja oficial do Botafogo em General Severiano fecha, e clube deve buscar novo franqueado

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

A loja oficial do Botafogo em General Severiano, sede do clube, encerrou as atividades na última segunda-feira. O contrato com o espaço era feito de forma terceirizada: uma empresa contratada "comandava" o estabelecimento. A diretoria do Alvinegro revisou o contrato, encerrou o acordo e vai remodelar o modelo de comando do local.

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O antigo contrato da loja tinha sido feito na gestão "Mais Botafogo". A atual diretoria deve procurar um novo franqueado - ou seja, o comando continuará de forma terceirizada - para liderar as rédeas da loja.

Então, a loja do Botafogo fechou temporariamente, não de forma definitiva. O clube encerrou o atual contrato e o espaço será retomado quando um novo franqueado for escolhido. O espaço físico pertence ao Glorioso, que cede a uma companhia que apareça interessada em participar do negócio.Os funcionários e colaboradores que trabalhavam na loja não eram diretamente ligados ao Botafogo, e sim à empresa que tinha a parceria com o clube.

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