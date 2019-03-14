Loco Abreu faz três e Rio Branco goleia o Castelo no Kleber Andrade

Loco Abreu andava devendo até então, mas na noite desta quarta-feira (13), no Kleber Andrade, ele pagou com juros e correção monetária o débito de gols pelo Rio Branco.

Loco Abreu fez três gols na goleada sobre o Castelo no Kleber Andrade Crédito: Daniel Pasti/Rio Branco

Com três gols marcados sobre o Castelo, sendo dois em cobrança de pênaltis, o uruguaio conduziu o Capa-Preta à goleada de 6 a 1 em partida válida pela oitava rodada do Capixabão.

Com a vitória, o Rio Branco chegou aos 15 pontos, em terceiro, enquanto que o Castelo permanece na lanterna, com dois.

INÍCIO RUIM

Apesar da goleada, foi o Castelo que abriu o placar, com Wagner, já nos minutos finais do primeiro tempo.

Na volta do intervalo, porém, o Brancão voltou furioso. O empate veio logo aos 5, com João Paulo. Aos 13 começou o show de Loco Abreu. De pênalti, mas sem cavadinha, ele virou no Kleber Andrade.

Cinco minutos depois, em nova penalidade, o uruguaio anotou 3 x 1. Canário, bem no jogo, fez o quarto aos 23 minutos.