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Show do Loco

Loco Abreu faz três e Rio Branco goleia o Castelo no Kleber Andrade

Uruguaio brilhou na boa atuação do Capa-Preta e agora soma quatro gols no Estadual

Publicado em 14 de Março de 2019 às 01:19

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

14 mar 2019 às 01:19
Loco Abreu andava devendo até então, mas na noite desta quarta-feira (13), no Kleber Andrade, ele pagou com juros e correção monetária o débito de gols pelo Rio Branco.
Loco Abreu fez três gols na goleada sobre o Castelo no Kleber Andrade Crédito: Daniel Pasti/Rio Branco
Com três gols marcados sobre o Castelo, sendo dois em cobrança de pênaltis, o uruguaio conduziu o Capa-Preta à goleada de 6 a 1 em partida válida pela oitava rodada do Capixabão.
Com a vitória, o Rio Branco chegou aos 15 pontos, em terceiro, enquanto que o Castelo permanece na lanterna, com dois.
INÍCIO RUIM
Apesar da goleada, foi o Castelo que abriu o placar, com Wagner, já nos minutos finais do primeiro tempo.
Na volta do intervalo, porém, o Brancão voltou furioso. O empate veio logo aos 5, com João Paulo. Aos 13 começou o show de Loco Abreu. De pênalti, mas sem cavadinha, ele virou no Kleber Andrade.
Cinco minutos depois, em nova penalidade, o uruguaio anotou 3 x 1. Canário, bem no jogo, fez o quarto aos 23 minutos.
Não perca as contas: aos 34, Loco Abreu testou firme de cabeça para anotar o quinto. Aos 39, Danilo Mariotto deu números finais ao impiedoso massacre sobre o Castelo.

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