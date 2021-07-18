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Locatelli recusa duas ofertas e escolhe Juventus para o futuro

Meio-campista da seleção italiana já entrou em acordo com a Velha Senhora. Clube bianconeri deve fazer nova reunião com Sassuolo nesta semana...
LanceNet

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Publicado em 

18 jul 2021 às 11:33

Publicado em 18 de Julho de 2021 às 11:33

Crédito: CHRISTOF STACHE / AFP
O meia Manuel Locatelli recusou as ofertas de Arsenal e Borussia Dortmund e escolheu a Juventus como destino para a próxima temporada, segundo a imprensa italiana. O jogador da seleção italiana já acertou os termos pessoais com a Velha Senhora.Na última sexta-feira, dirigentes bianconeris propuseram um empréstimo com opção de compra ao Sassuolo pelo atleta por 30 milhões de euros (R$ 180 ilhões). No entanto, a oferta foi recusada, pois o time detentor do passe do jogador quer 40 milhões de euros (R$ 240,5 milhões).
Nesta semana, ambas as partes irão realizar uma nova reunião em busca de um acordo. A expectativa é de que a negociação seja concluída nas próximas semanas. O Sassuolo também tem interesse na transferência uma vez que o meia tem contrato até 2023.
Na última temporada, Locatelli foi o principal jogador do Sassuolo dirigido por Roberto De Zerbi. O camisa 73 participou de 34 partidas do Campeonato Italiano, anotou quatro gols e deu três assistências.

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