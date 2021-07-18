Locatelli recusa duas ofertas e escolhe Juventus para o futuro

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O meia Manuel Locatelli recusou as ofertas de Arsenal e Borussia Dortmund e escolheu a Juventus como destino para a próxima temporada, segundo a imprensa italiana. O jogador da seleção italiana já acertou os termos pessoais com a Velha Senhora.Na última sexta-feira, dirigentes bianconeris propuseram um empréstimo com opção de compra ao Sassuolo pelo atleta por 30 milhões de euros (R$ 180 ilhões). No entanto, a oferta foi recusada, pois o time detentor do passe do jogador quer 40 milhões de euros (R$ 240,5 milhões).

Nesta semana, ambas as partes irão realizar uma nova reunião em busca de um acordo. A expectativa é de que a negociação seja concluída nas próximas semanas. O Sassuolo também tem interesse na transferência uma vez que o meia tem contrato até 2023.