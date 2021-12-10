Livro em formato HQ contará história do bi do Flamengo na Libertadores

As memórias do bicampeonato do Flamengo na Libertadores serão revividas no livro "Mengão do Meu Coração", que será lançado neste sábado, em formato HQ, pela editora Onze Cultural em conjunto com o clube rubro-negro. A ideia da obra é contar a trajetória do título para o público infanto-juvenil. O evento acontecerá na Livraria da Travessa de Ipanema, às 16h.> Orçamento: Flamengo prevê mais de R$ 1 bilhão em receitasA publicação contará com a narração do personagem Tuca, um garoto que, como muitos Brasil afora, viveu o sonho de ver o seu time ser campeão. Com ilustrações de Reinaldo Rosa, o livro enaltece a paixão pelo time do coração, compartilhada entre pai, mãe e filho.
A autora é Marcia Ghelman, mãe do Felipe, do Daniel e da Camila. Os filhos "respiram" o futebol e são apaixonados pelo Flamengo. Por sentir de perto a emoção das crianças pelo clube, ela resolveu contar a história do título de uma forma acessível para os mais jovens.
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O livro estará disponível nos principais e-commerces do país e por meio do site www.lojadaonze.com.br, a partir de sábado, data do lançamento oficial. Com 48 páginas e impresso em papel couchê, a publicação tem valor sugerido de R$ 69,90.