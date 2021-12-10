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futebol

Livro em formato HQ contará história do bi do Flamengo na Libertadores

Publicação da Onze Cultural relembrará campanha histórica que levou o Rubro-Negro ao topo da América pela segunda vez, em 2019, sob o olhar de um jovem torcedor
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LanceNet

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Publicado em 

10 dez 2021 às 08:00

Publicado em 10 de Dezembro de 2021 às 08:00

As memórias do bicampeonato do Flamengo na Libertadores serão revividas no livro "Mengão do Meu Coração", que será lançado neste sábado, em formato HQ, pela editora Onze Cultural em conjunto com o clube rubro-negro. A ideia da obra é contar a trajetória do título para o público infanto-juvenil. O evento acontecerá na Livraria da Travessa de Ipanema, às 16h.> Orçamento: Flamengo prevê mais de R$ 1 bilhão em receitasA publicação contará com a narração do personagem Tuca, um garoto que, como muitos Brasil afora, viveu o sonho de ver o seu time ser campeão. Com ilustrações de Reinaldo Rosa, o livro enaltece a paixão pelo time do coração, compartilhada entre pai, mãe e filho.
A autora é Marcia Ghelman, mãe do Felipe, do Daniel e da Camila. Os filhos "respiram" o futebol e são apaixonados pelo Flamengo. Por sentir de perto a emoção das crianças pelo clube, ela resolveu contar a história do título de uma forma acessível para os mais jovens.
> Veja como ficou a tabela do Brasileirão
O livro estará disponível nos principais e-commerces do país e por meio do site www.lojadaonze.com.br, a partir de sábado, data do lançamento oficial. Com 48 páginas e impresso em papel couchê, a publicação tem valor sugerido de R$ 69,90.
Crédito: OnzeCulturaleFlamengolançamlivrosobreahistóriadobidaLibertadores(Foto:Divulgação

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