Livro em formato HQ contará história do bi do Flamengo na Libertadores

As memórias do bicampeonato do Flamengo na Libertadores serão revividas no livro "Mengão do Meu Coração", que será lançado neste sábado, em formato HQ, pela editora Onze Cultural em conjunto com o clube rubro-negro. A ideia da obra é contar a trajetória do título para o público infanto-juvenil. O evento acontecerá na Livraria da Travessa de Ipanema, às 16h.> Orçamento: Flamengo prevê mais de R$ 1 bilhão em receitasA publicação contará com a narração do personagem Tuca, um garoto que, como muitos Brasil afora, viveu o sonho de ver o seu time ser campeão. Com ilustrações de Reinaldo Rosa, o livro enaltece a paixão pelo time do coração, compartilhada entre pai, mãe e filho.