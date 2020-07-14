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futebol

Livre para treinar no Palmeiras, Rony tem chance de enfrentar Corinthians

Atacante recebeu suspensão da Fifa por quatro meses devido a imbróglio ao sair de clube japonês, em 2017, mas agilidade de seus advogados pode deixá-lo atuar na Dérbi do dia 22...

Publicado em 13 de Julho de 2020 às 22:09

LanceNet

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Publicado em 

13 jul 2020 às 22:09
Crédito: Suspensão da Fifa não impede Rony de treinar e há chance de ele estar no clássico (Cesar Greco/Agência Palmeiras
A Fifa suspendeu Rony por quatro meses, devido a imbróglio em sua saída do Albirex Niigata, do Japão, em 2017, mas ainda não se descarta a possibilidade de o atacante estar em campo contra o Corinthians, no dia 22. A punição não impede o jogador de seguir treinando no Palmeiras e tudo depende da agilidade de seus advogados para que o camisa 11 esteja no clássico.
A participação de Rony no jogo da retomada do Campeonato Paulista depende exclusivamente de quem o representa. O Palmeiras colocou à disposição todo o suporte jurídico necessário para ajudar o atacante, mas sem ter participação direta no caso, já que a punição é especificamente para o atleta. Mas a expectativa fica para ação nos bastidores para ele atuar no Dérbi.

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