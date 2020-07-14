Livre para treinar no Palmeiras, Rony tem chance de enfrentar Corinthians

A Fifa suspendeu Rony por quatro meses, devido a imbróglio em sua saída do Albirex Niigata, do Japão, em 2017, mas ainda não se descarta a possibilidade de o atacante estar em campo contra o Corinthians, no dia 22. A punição não impede o jogador de seguir treinando no Palmeiras e tudo depende da agilidade de seus advogados para que o camisa 11 esteja no clássico.
A participação de Rony no jogo da retomada do Campeonato Paulista depende exclusivamente de quem o representa. O Palmeiras colocou à disposição todo o suporte jurídico necessário para ajudar o atacante, mas sem ter participação direta no caso, já que a punição é especificamente para o atleta. Mas a expectativa fica para ação nos bastidores para ele atuar no Dérbi.