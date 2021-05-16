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Livre de problemas físicos, o atacante Stênio foca na Série B do Brasileiro e no acesso do Cruzeiro

O jogador de 17 anos, ficou a maior parte da temporada 2020 de fora por um problema no ombro e celebra a sequência de trabalho que vem tendo este ano...

Publicado em 16 de Maio de 2021 às 16:48

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 mai 2021 às 16:48
O atacante Stênio, de apenas 17 anos, teve um ano de 2020 complicado no Cruzeiro. Tido como boa revelação da base celeste, foi promovido ao time profissional e gerou expectativa de boas apresentações na Raposa. Porém, um grave problema no ombro direito o tirou de quase toda a temporada passada, não podendo ajudar o time na Série B do Brasileiro, na busca pelo acesso à elite nacional. Curado, Stênio agora foca em estar mais disponível para a equipe e celebrou a sequência de trabalho de 2021, sob o comando de Felipe Conceição. Confira no vídeo acima mais ponderações do jovem atacante, que se prepara com a Raposa para a estreia na Série B, dia 29 de maio, contra o Confiança-SE, fora de casa. Stênio espera estar mais disponível para o Cruzeiro no restante da temporada-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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