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futebol

Liverpool x RB Leipzig: saiba onde assistir e as prováveis escalações

Equipe de Jurgen Klopp tem boa vantagem neste jogo de volta, mas vive pior fase da temporada com seis derrotas nos últimos sete jogos da Premier League...

Publicado em 09 de Março de 2021 às 12:42

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 mar 2021 às 12:42
Crédito: Na ida, Liverpool levou a melhor e venceu o Leipzig por 2 a 0 (AFP
O Liverpool está próximo de conquistar uma vaga nas quartas de final da Champions League, mas deve confirmar o favoritismo diante do RB Leipzig nesta quarta-feira, às 17h (horário de Brasília). O confronto será realizado em campo neutro, assim como o primeiro duelo, mas os Reds possuem a vantagem por terem vencido a partida de ida por 2 a 0.Pés no chão
- O Leipzig tem um grande time, um grande técnico. Nós sabemos que ainda não estamos classificados. Nós tivemos um bom jogo contra eles, ficamos felizes por não permitir o Leipzig dominar como eles gostariam e vamos tentar novamente. Eu não tenho dúvida sobre meu time e vamos entregar uma luta digna. De resto, não há garantia nem para a gente nem para eles - disse Klopp.
> Veja a tabela da Champions League
Grande fase
O momento do Liverpool na Premier League é péssimo e das últimas sete partidas venceu apenas o lanterna do Campeonato Inglês. Por outro lado, o RB Leipzig vem de seis vitórias consecutivas na Bundesliga, além da classificação às semifinais da Copa da Alemanha. O técnico Julian Nagelsmann afirmou que o time tem que ser agressivo, mas humilde diante do clube de Klopp e deve explorar as ausências do rival por conta das lesões.
FICHA TÉCNICA:Liverpool x RB Leipzig
Data e horário: 10/3/2021, às 17h (de Brasília)Local: Arena Puskas, em Budapeste (HUN)Onde assistir: TNT e Facebook (TNT Sports)
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:LIVERPOOL (Técnico: Jurgen Klopp)Alisson; Alexander-Arnold, Kabak, Fabinho e Robertson; Thiago, Wijnaldum e Jones; Jota, Salah e Mané
Desfalques: Firmino, Van Dijk, Joe Gomez e Matip (machucados).
RB LEIPZIG (Técnico: Julian Nagelsmann)Gulacsi; Mukiele, Upamecano e Klostermann; Adams, Sabitzer, Kampl, Olmo e Angeliño; Sorloth e Nkunku
Desfalques: Marcel Halstenberg, Konrad Laimer e Dominik Szoboszlai (machucados).

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