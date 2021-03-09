Liverpool x RB Leipzig: saiba onde assistir e as prováveis escalações

Crédito: Na ida, Liverpool levou a melhor e venceu o Leipzig por 2 a 0 (AFP

O Liverpool está próximo de conquistar uma vaga nas quartas de final da Champions League, mas deve confirmar o favoritismo diante do RB Leipzig nesta quarta-feira, às 17h (horário de Brasília). O confronto será realizado em campo neutro, assim como o primeiro duelo, mas os Reds possuem a vantagem por terem vencido a partida de ida por 2 a 0.Pés no chão

- O Leipzig tem um grande time, um grande técnico. Nós sabemos que ainda não estamos classificados. Nós tivemos um bom jogo contra eles, ficamos felizes por não permitir o Leipzig dominar como eles gostariam e vamos tentar novamente. Eu não tenho dúvida sobre meu time e vamos entregar uma luta digna. De resto, não há garantia nem para a gente nem para eles - disse Klopp.

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Grande fase

O momento do Liverpool na Premier League é péssimo e das últimas sete partidas venceu apenas o lanterna do Campeonato Inglês. Por outro lado, o RB Leipzig vem de seis vitórias consecutivas na Bundesliga, além da classificação às semifinais da Copa da Alemanha. O técnico Julian Nagelsmann afirmou que o time tem que ser agressivo, mas humilde diante do clube de Klopp e deve explorar as ausências do rival por conta das lesões.

FICHA TÉCNICA:Liverpool x RB Leipzig

Data e horário: 10/3/2021, às 17h (de Brasília)Local: Arena Puskas, em Budapeste (HUN)Onde assistir: TNT e Facebook (TNT Sports)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:LIVERPOOL (Técnico: Jurgen Klopp)Alisson; Alexander-Arnold, Kabak, Fabinho e Robertson; Thiago, Wijnaldum e Jones; Jota, Salah e Mané

Desfalques: Firmino, Van Dijk, Joe Gomez e Matip (machucados).

RB LEIPZIG (Técnico: Julian Nagelsmann)Gulacsi; Mukiele, Upamecano e Klostermann; Adams, Sabitzer, Kampl, Olmo e Angeliño; Sorloth e Nkunku