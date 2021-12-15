  • Liverpool x Newcastle: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Premier League
futebol

Liverpool x Newcastle: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Premier League

Os Reds ocupam a vice-liderança da Premier League e buscam assegurar a posição e voltar a encostar no Manchester City em busca do título do Campeonato Inglês...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 dez 2021 às 13:17

Publicado em 15 de Dezembro de 2021 às 13:17

Vivendo ótima fase, o Liverpool recebe o Newcastle nesta quinta-feira, às 17h (horário de Brasília), pela Premier League. Os Reds, que ocupam a vice-liderança do Campeonato Inglês, buscam os três pontos para assegurar a posição e seguir na cola do Manchester City em busca do título nacional.COMO UMA LUTA- Nós esperamos que o Newcastle lute por absolutamente tudo. Nós temos que ter certeza de que estamos prontos para essa batalha. Graças à Deus iremos jogar em Anfield. A torcida foi brilhante contra o Aston Villa é aquela é a mínima performance que precisamos novamente. Desde o primeiro segundo, temos que garantir o resultado que queremos - destacou Jurgen Klopp.
SEQUÊNCIA PESADA​Se Jurgen Klopp acredita que terá um duelo complicado pela frente, o Newcastle começa a ter pesadelos neste fim de ano. A equipe que ocupa a 19ª colocação na Premier League encara o Manchester City após o duelo contra os Reds e encerra 2021 diante do Manchester United.
FICHA TÉCNICA:Liverpool x Newcastle
Data e horário: 16/12/2021, às 17h (de Brasília)Local: Anfield, em Liverpool (ING)Onde assistir: ESPN Brasil e Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:LIVERPOOL (Técnico: Jurgen Klopp)Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk e Tsimikas; Keita, Fabinho e Henderson; Salah, Jota e Mane
Desfalques: Nat Phillips, Curtis Jones e Harvey Elliott (machucados)
NEWCASTLE (Técnico: Eddie Howe)Dubravka; Manquillo, Schar, Clark, Lascelles e Lewis; Saint-Maximin, Hayden, Shelvey e Joelinton; Wilson
Desfalques: Paul Dummett (machucado)
Crédito: LiverpoolvivegrandesequênciadevitóriasnaInglaterra(Foto:OLISCARFF/AFP

