Liverpool x Manchester City: onde assistir e prováveis escalações

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Neste domingo, 07, Liverpool e Manchester City se enfrentarão às 13h30, em Anfield, em partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pelo lado dos Reds, é a chance de voltar com tudo na briga pelo título e vencer um adversário direto. Pelo lado dos Citizens, é a chance de disparar ainda mais na liderança e de deixar um rival direto para trás. + Quem será o campeão da Premier League? Clique aqui e simule!ZEBRA EM ANFIELD NA ÚLTIMA RODADA

Os Reds foram surpreendidos pelo Brighton, na 22ª rodada da competição, e perderam pelo placar mínimo de 1 a 0. Pepijn Lijnders, o auxiliar técnico do Liverpool, destacou a importância do descanso entre as partidas para que os jogadores estejam preparados para o clássico.

- O tempo ajuda. A diferença entre o último jogo e este jogo é que temos três dias entre eles e todos sabemos que o corpo precisa de 72 horas para se recuperar totalmente. Estou falando de todo o corpo, não apenas das pernas ou dos pulmões, mas também da mente. Sabemos o quão importante é o frescor para o nosso jogo, então vemos a recuperação como estando no mesmo nível de desempenho.

- A recuperação começou logo após o jogo (do Brighton) com a alimentação certa, com um dia de folga, com o tratamento. Sexta-feira foi um dia importante, é claro, porque foi um segundo dia de recuperação, então foi um dia em que os jogadores tiveram que se refrescar novamente. Tentamos acelerar o processo fazendo algumas coisas dentro e fora do campo.O IMPACTO DE RUBEN DIAS

O ex-zagueiro do Mancester City Joleon Lescott não poupou elogios a Rúben Dias. O zagueiro português, que também já foi elogiado por um ídolo do Liverpool, tem números excelentes com a camisa do Manchester. Nas 27 partidas que disputou, o time sofreu apenas nove gols, o que representa uma média de um gol a cada 255 minutos. Além disso, o Manchester City não sofreu gols em 59% das partidas na qual ele disputou.

- Ele teve um impacto enorme. O mais importante para mim é a sua confiabilidade e consistência. Ele é sólido em todos os aspectos - cabeceio, desarme - mas sua disponibilidade é o mais importante.

- Vir para um novo país com sua idade durante o lockdown e jogar bem diz muito. É surpreendente que ele tenha apenas 23 anos - ele joga e parece uma pessoa muito madura. - concluiu Lescott.FICHA TÉCNICALiverpool x Manchester City

Local: AnfieldData e horário: 07/02/2021, às 13h30Árbitro: Michael OliverAuxiliares: Stuart Burt e Simon BennettVAR: Paul TierneyOnde assistir: ESPN BrasilLIVERPOOL (Técnico: Jurgen Klopp)Kelleher; Alexander-Arnold, Henderson, Ben Davies e Robertson; Wijnaldum, Thiago e Curtis Jones (Milner); Salah, Firmino e Mané.

Desfalques: Alisson e Mané (duvidável); Van Dijk, Matip, Joe Gomez, Fabinho, Keita e Diogo Jota (fora).MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola) Ederson; João Cancelo, Rúben Dias, Stones e Walker; Gundogan, Rodri e Bernardo Silva; Foden, Gabriel Jesus e Sterling.