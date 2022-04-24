Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  Liverpool x Everton: onde assistir, horário e escalações do jogo da Premier League
Liverpool x Everton: onde assistir, horário e escalações do jogo da Premier League

Em situações distintas na tabela, equipes duelam em clássico em Anfield
...

Publicado em 23 de Abril de 2022 às 21:00

LanceNet

Neste domingo, Liverpool e Everton se enfrentam pela 34ª rodada da Premier League. Os Reds estão na briga pelo título, enquanto o Everton luta contra o rebaixamento. O confronto, em Anfield, está marcado para às 12h30.FALA, KLOPP- Eu só quero ter um jogo de futebol muito intenso, muito físico e legalmente agressivo, mas não mais, porque também jogamos depois do derby – não devemos esquecer - disse o técnico do Liverpool, Jürgen Klopp, sobre o clássico.
> Veja a tabela da Premier League
SITUAÇÕES DISTINTASO clássico acontece com as equipes em situações diferentes na tabela. O Liverpool está na briga com o Manchester City pelo título da Premier League. Enquanto o Everton está a um ponto da zona de rebaixamento.FICHA TÉCNICALiverpool x Everton
Data e horário: 24/04/2022, às 12h30Local: Anfield, em Liverpool (ING)Onde assistir: ESPN e Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
LIVERPOOL (Técnico: Jürgen Klopp)Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk e Robertson; Henderson, Fabinho e Thiago; Salah, Mané e Luis Díaz.
EVERTON (Técnico: Frank Lampard)Pickford; Coleman, Mina, Godfrey e Mykolenko; Allan, Delph e Iwobi; Gordon, Richarlison e Gray.
Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

liverpool
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Polícia Científica identifica raticida de alta toxicidade em praça de Vitória
Polícia identifica veneno raticida em substância recolhida em praça em Mata da Praia
Oscar Schmidt e Anderson Varejão juntos
Anderson Varejão presta homenagem após falecimento de Oscar Schmidt
Alice Ribeiro é jornalista que morreu em acidente de trânsito
Caso Alice Ribeiro: entenda o diagnóstico de morte encefálica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados