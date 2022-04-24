Liverpool x Everton: onde assistir, horário e escalações do jogo da Premier League

Neste domingo, Liverpool e Everton se enfrentam pela 34ª rodada da Premier League. Os Reds estão na briga pelo título, enquanto o Everton luta contra o rebaixamento. O confronto, em Anfield, está marcado para às 12h30.FALA, KLOPP- Eu só quero ter um jogo de futebol muito intenso, muito físico e legalmente agressivo, mas não mais, porque também jogamos depois do derby – não devemos esquecer - disse o técnico do Liverpool, Jürgen Klopp, sobre o clássico.
> Veja a tabela da Premier League
SITUAÇÕES DISTINTASO clássico acontece com as equipes em situações diferentes na tabela. O Liverpool está na briga com o Manchester City pelo título da Premier League. Enquanto o Everton está a um ponto da zona de rebaixamento.FICHA TÉCNICALiverpool x Everton
Data e horário: 24/04/2022, às 12h30Local: Anfield, em Liverpool (ING)Onde assistir: ESPN e Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
LIVERPOOL (Técnico: Jürgen Klopp)Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk e Robertson; Henderson, Fabinho e Thiago; Salah, Mané e Luis Díaz.
EVERTON (Técnico: Frank Lampard)Pickford; Coleman, Mina, Godfrey e Mykolenko; Allan, Delph e Iwobi; Gordon, Richarlison e Gray.