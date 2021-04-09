Liverpool x Aston Villa: onde assistir e prováveis escalações

Crédito: PAUL ELLIS/AFP

Neste sábado, Liverpool e Aston Villa se enfrentam em Anfield, na cidade de Liverpool, pela 31ª rodada do Campeonato Inglês. O confronto, que terá início às 11h (de Brasília), será disputado por duas equipes próximas na tabela, com apenas cinco pontos separando-as, sendo os Reds a equipe com vantagem.

Veja a tabela do InglêsO Liverpool passa por uma temporada complicada por conta de diversas lesões, e precisa fazer um malabarismo para melhorar na tabela. Atualmente, a equipe dos Reds ocupa a 7ª colocação do Campeonato Inglês, com 49 pontos somados.

- Você sempre quer começar bem um jogo, mas isso não acontece o tempo todo. Isso não significa nada. Se você não conseguir o impulso desde o primeiro segundo, terá que obtê-lo depois de 10 ou cinco minutos, esse tipo de coisa. Então, sim, é muito importante com certeza. Faz um tempo que jogamos em casa e, sim, os resultados não foram bons, você tem razão. Portanto, temos que mostrar uma reação, definitivamente - disse Klopp.

O Aston Villa, que já venceu o Liverpool por 7 a 2 no início da temporada, está no meio da tabela e, com um jogo a menos que os Reds, pode ultrapassá-los na tabela, visto que somam 44 pontos, e uma vitória nos próximos dois jogos pode mudar tal situação.

- Não gostei de assisti-los (Liverpool) contra o Arsenal na semana passada porque foram excelentes. Eles têm um dos melhores treinadores do mundo, têm um time de ponta e ainda estão em uma posição onde você pode ficar com medo quando os joga - disse Dean Smith.FICHA TÉCNICALIVERPOOL X ASTON VILLA - Campeoanto Inglês - 31ª rodada

Data e horário: 10/04/2021, às 11h (de Brasília)Local: Anfield, em Liverpool (ING)Árbitro: Paul TierneyAssistentes: Simon Bennett e Constantine HatzidakisOnde assistir: ESPN Brasil

LIVERPOOL (Treinador: Jurgen Klopp)Alisson; Alexander-Arnold, Nat Phillips, Kabak e Robertson; Fabinho, Thiago e Wijnaldum; Salah, Mané e Jota.

Desfalques: Van Dijk, Matip, Gomez, Kelleher, Origi e Henderson.

ASTON VILLA (Treinador: Dean Smith)Martínez; Cash, Konsa, Mings e Targett; Douglas Luiz, Sanson e McGinn; Traoré, Trezeguet e Watkins.