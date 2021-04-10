Liverpool vira nos acréscimos, se vinga e vence Aston Villa em Anfield

Crédito: Salah desperdiçou grandes chances, mas deu início a reação do Liverpool (CLIVE BRUNSKILL / POOL / AFP

Após ser derrotado por 7 a 2 no primeiro turno, o Liverpool conquistou uma grande vitória por 2 a 1 diante do Aston Villa em Anfield. Os Reds começaram perdendo com gol de Watkins, mas Salah empatou e Alexander-Arnold virou a partida nos acréscimos da segunda etapa e com um golaço.DESPERDÍCIONa primeira etapa, o ​Liverpool foi superior, mas Salah desperdiçou muitas chances. Aos quatro minutos, o camisa 11 recebeu passe pela esquerda e colocou Martínez para trabalhar. Logo depois, o egípcio aproveitou erro da defesa do Villa, ficou cara a cara com o goleiro argentino, mas finalizou para fora.

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CARRASCO​Nos minutos finais da etapa inicial, Watkins, autor do hat-trick no 7 a 2 do primeiro turno, recebeu passe dentro da área, finalizou e a bola passou por baixo do Alisson até o fundo das redes. Nos acréscimos, Firmino empatou a partida, mas o gol foi anulado pelo VAR.

REDENÇÃO E SUSTO​No primeiro bom ataque do Liverpool na segunda etapa, Jota recebeu pela esquerda, finalizou cruzado para boa defesa de Martínez e Salah marcou no rebote para empatar o jogo. Aos 17, Watkins encontrou Trezeguet na área dos Reds e finalizou de primeira na trave do goleiro brasileiro.