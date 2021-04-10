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futebol

Liverpool vira nos acréscimos, se vinga e vence Aston Villa em Anfield

Watkins, carrasco do 7 a 2, abriu o placar para os visitantes com falha de Alisson, mas Salah se redimiu na segunda etapa e Alexander-Arnold virou a partida com um golaço...

Publicado em 10 de Abril de 2021 às 12:56

LanceNet

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Publicado em 

10 abr 2021 às 12:56
Crédito: Salah desperdiçou grandes chances, mas deu início a reação do Liverpool (CLIVE BRUNSKILL / POOL / AFP
Após ser derrotado por 7 a 2 no primeiro turno, o Liverpool conquistou uma grande vitória por 2 a 1 diante do Aston Villa em Anfield. Os Reds começaram perdendo com gol de Watkins, mas Salah empatou e Alexander-Arnold virou a partida nos acréscimos da segunda etapa e com um golaço.DESPERDÍCIONa primeira etapa, o ​Liverpool foi superior, mas Salah desperdiçou muitas chances. Aos quatro minutos, o camisa 11 recebeu passe pela esquerda e colocou Martínez para trabalhar. Logo depois, o egípcio aproveitou erro da defesa do Villa, ficou cara a cara com o goleiro argentino, mas finalizou para fora.
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CARRASCO​Nos minutos finais da etapa inicial, Watkins, autor do hat-trick no 7 a 2 do primeiro turno, recebeu passe dentro da área, finalizou e a bola passou por baixo do Alisson até o fundo das redes. Nos acréscimos, Firmino empatou a partida, mas o gol foi anulado pelo VAR.
REDENÇÃO E SUSTO​No primeiro bom ataque do Liverpool na segunda etapa, Jota recebeu pela esquerda, finalizou cruzado para boa defesa de Martínez e Salah marcou no rebote para empatar o jogo. Aos 17, Watkins encontrou Trezeguet na área dos Reds e finalizou de primeira na trave do goleiro brasileiro.
COM EMOÇÃO​O Liverpool seguiu pressionando em busca da vitória em Anfield e aos 45 minutos Fabinho recebeu cruzamento de Shaqiri e finalizou a queima-roupa para ótima defesa de Martínez. Alexander-Arnold aproveitou o rebote de fora da área e marcou um golaço para virar a partida.

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