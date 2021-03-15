Liverpool vence o Wolverhampton pelo Inglês em partida marcada por lesão gravíssima de goleiro

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Nesta segunda-feira, o Wolverhampton recebeu o Liverpool no Molineux Stadium em partida válida pela 28ª rodada do Campeonato Inglês. O confronto terminou com vitória dos visitantes por 1 a 0, com gol marcado por Diogo Jota, ex-jogador dos Wolves.

Veja a tabela do InglêsPARELHOA primeira etapa do confronto teve pontos positivos e negativos de cada lado, e é difícil de decretar qual equipe foi melhor. Tanto Wolverhampton quanto Liverpool chegaram bem ao ataque, e também souberam se defender, mas apenas um time marcou.

LEI DO EXSe o jogo apresentava-se como um confronto parelho entre Wolverhampton e Liverpool, os acréscimos da primeira etapa trataram de colocar uma equipe à frente do placar. Aos 47, quando o intervalo estava próximo, Mané encontrou Diogo Jota, que marcou para o Liverpool contra o seu ex-clube.

WOLVES ATACAMAtrás do placar, a equipe de Nuno Espírito Santo tentou alternar a sua situação na segunda etapa da partida. O time do Wolverhampton foi ao ataque, e mostrou-se melhor que o Liverpool em determinado momento, mas não foi eficaz para empatar.

LIVERPOOL SEGURA​Contra um Wolverhampton com sede pelo ataque, o Liverpool não esteve bem em grande parte da segunda etapa. Apenas perto do fim que a equipe dos Reds conseguiu oferecer chances de perigo para aumentar o placar, mas o goleiro Rui Patrício parou os visitantes. Na chance convertida por Salah, o VAR anulou o gol por impedimento.

LESÃO GRAVENo final da partida, o goleiro do Wolverhampton, Rui Patrício, sofreu uma grave lesão após sofrer uma pancada no rosto do joelho de Coady, zagueiro do próprio Wolves, e foi atendido dentro de campo. O jogador ficou em campo com a equipe médica por mais de dez minutos.