Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Liverpool vence o Watford e coloca pressão no Manchester City

Apesar dos sustos sofridos, equipe de Jurgen Klopp conquistou os três pontos com gols de Diogo Jota e Fabinho...

Publicado em 02 de Abril de 2022 às 10:22

LanceNet

O Liverpool não apresentou um grande futebol, mas conseguiu vencer o Watford por 1 a 0 pela Premier League. Com gols de Diogo Jota e Fabinho, mas com alguns sustos durante os 90 minutos, os Reds colocam pressão no Manchester City na briga pelo título do Campeonato Inglês.FICOU NO QUASEApesar da inferioridade técnica, o Watford conseguiu ter as melhores chances no início do jogo. Aos 12 minutos, Hernández aproveitou cobrança de escanteio e cabeceou para defesa tranquila de Alisson. Aos 21, João Pedro deixou Kucka na cara do gol, mas o atleta bateu para grande defesa do goleiro da Seleção Brasileira.
> Veja a tabela da Premier League
RESPOSTA IMEDIATAApós a chegada com perigo dos visitantes, o Liverpool respondeu de forma imediata após Gomez receber passe pelo lado direito, cruzar na área e Jota completar de cabeça para abrir o placar. Aos 37, o português aproveitou bola rebatida pela zaga após chute de Robertson, ficou cara a cara com Foster, mas finalizou para grande intervenção do goleiro.
QUEM NÃO FAZ...Na segunda etapa, ambas as equipes encontraram dificuldades em finalizar na meta. Aos 12 minutos, o Watford teve a chance de empatar a partida após Sarr deixar João Pedro na cara de Alisson, mas o camisa 10 finalizou tirando tinta da trave. Já no fim da partida, Fabinho decretou a vitória dos Reds após converter cobrança de pênalti sofrida por Diogo Jota.
Diogo Jota anotou o primeiro gol da vitória do Liverpool sobre o Watford (PAUL ELLIS/AFP)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

liverpool
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Polícia Científica identifica raticida de alta toxicidade em praça de Vitória
Polícia identifica veneno raticida em substância recolhida em praça em Mata da Praia
Oscar Schmidt e Anderson Varejão juntos
Anderson Varejão presta homenagem após falecimento de Oscar Schmidt
Alice Ribeiro é jornalista que morreu em acidente de trânsito
Caso Alice Ribeiro: entenda o diagnóstico de morte encefálica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados