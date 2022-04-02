Liverpool vence o Watford e coloca pressão no Manchester City

O Liverpool não apresentou um grande futebol, mas conseguiu vencer o Watford por 1 a 0 pela Premier League. Com gols de Diogo Jota e Fabinho, mas com alguns sustos durante os 90 minutos, os Reds colocam pressão no Manchester City na briga pelo título do Campeonato Inglês.FICOU NO QUASEApesar da inferioridade técnica, o Watford conseguiu ter as melhores chances no início do jogo. Aos 12 minutos, Hernández aproveitou cobrança de escanteio e cabeceou para defesa tranquila de Alisson. Aos 21, João Pedro deixou Kucka na cara do gol, mas o atleta bateu para grande defesa do goleiro da Seleção Brasileira.
RESPOSTA IMEDIATAApós a chegada com perigo dos visitantes, o Liverpool respondeu de forma imediata após Gomez receber passe pelo lado direito, cruzar na área e Jota completar de cabeça para abrir o placar. Aos 37, o português aproveitou bola rebatida pela zaga após chute de Robertson, ficou cara a cara com Foster, mas finalizou para grande intervenção do goleiro.
QUEM NÃO FAZ...Na segunda etapa, ambas as equipes encontraram dificuldades em finalizar na meta. Aos 12 minutos, o Watford teve a chance de empatar a partida após Sarr deixar João Pedro na cara de Alisson, mas o camisa 10 finalizou tirando tinta da trave. Já no fim da partida, Fabinho decretou a vitória dos Reds após converter cobrança de pênalti sofrida por Diogo Jota.