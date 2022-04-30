Liverpool vence o Newcastle fora de casa e assume a liderança da Premier League

Em partida válida pela abertura da 35ª rodada do Campeonato Inglês de 2021/2022, o Liverpool venceu o Newcastle por 1 a 0, na manhã deste sábado, fora de casa, no Estádio Saint James Park. O gol foi anotado por Keita, aos 19 do primeiro tempo. O Newcastle até balançou as redes, aos 39 da etapa inicial, com Almiron, mas o juiz deu impedimento. CONFIRA A TABELA DO CAMPEONATO INGLÊS

Com o resultado, o Liverpool assumiu a liderança da competição, agora com 82 pontos, contra 80 do Manchester City, que ainda joga na rodada, neste sábado, contra o Leeds, também fora de casa.

Ambos já estão garantidos na Champions League de 2022/23. O G4 tem ainda os rivais londrinos Chelsea (66) e Arsenal (60). A dupla já não tem mais chance de ser campeã. No momento, o Tottenham (58) e o Manchester United (55) estão beliscando as vagas na Liga Europa.

Já o Newcastle está em nono, com 43 pontos, ainda sonhando com o sétimo lugar, que dá vaga na Liga Conferência. Por ora, quem está ficando é o West Ham, com 52.

BRASILEIROS EM CAMPO

A partida contou com três brasileiros nos times titulares. O Newcastle teve o volante Bruno Guimarães e o atacante Joelinton, enquanto o Liverpool saiu jogando com o goleiro Alisson. Nenhum deles foi substituído.

Pelo lado dos Reds, o volante Fabinho foi poupado, mas entrou no segundo tempo. Já o atacante Firmino não jogou, por conta de uma lesão no pé. Outros dois importantes atletas saíram do banco na etapa final: o atacante Salah e o volante Thiago Alcântara, que é filho de brasileiro, mas nascido na Itália e naturalizado espanhol.

PRÓXIMOS JOGOS Os Reds volta a jogar agora contra o Villarreal, na próxima terça-feira, às 16h, na Espanha, pela volta da semifinal da Champions League. Na ida, os ingleses venceram por 2 a 0. Pela Premier League, o próximo jogo é diante do Tottenham, no sábado que vem, às 15h45, em Liverpool. Já o Newcastle agora visita o Manchester City, no próximo dia 8, um domingo, às 12h30.