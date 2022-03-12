Liverpool vence o Brighton fora de casa e segue na caça ao Manchester City no Campeonato Inglês

Perseguindo o líder. Segundo colocado do Campeonato Inglês, o Liverpool foi até o sul do país neste sábado para enfrentar o Brighton, no Falmer Stadium, e os Reds venceram por 2 a 0. Luis Díaz abriu o marcador para o time de Jürgen Klopp e Mohamed Salah completou o triunfo.

PRESSÃOJogando em casa, e precisando do resultado, o Brighton foi quem tomou a iniciativa nos primeiros instantes. Ao todo, até os dez minutos, o time do sul da Inglaterra finalizou três vezes e levou perigo ao gol do brasileiro Alisson. A pontaria, porém, não estava afiada.

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GOL E SUSTOFoi com 17 minutos que o placar foi inaugurado. O zagueiro Matip, eleito o melhor do último mês na Premier League, achou lindo lançamento para o colombiano Luis Días. O atacante chegou antes do goleiro, desviou de cabeça, e abriu o marcador. Na dividida com o arqueiro, o atleta dos Reds levou a pior após uma trombada, mas ficou tudo bem.

2 MIL GOLSAos 15 minutos da etapa final, o Liverpool ampliou em cobrança de pênalti com Salah, depois que Mané chutou e a bola pegou na mão de Bissouma. Foi o gol de número 2 mil dos Reds no Campeonato Inglês e o vigésimo do egípcio nesta edição da Premier League. Ele é o artilheiro isolado da competição.

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SEQUÊNCIA​Brighton e Liverpool voltam a campo na próxima quarta-feira, mais uma vez pelo Campeonato Inglês. As Gaivotas encaram o Tottenham, mais uma vez em casa, enquanto os Reds têm compromisso com o Arsenal, na capital Londres.