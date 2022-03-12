Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Liverpool vence o Brighton fora de casa e segue na caça ao Manchester City no Campeonato Inglês
futebol

Liverpool vence o Brighton fora de casa e segue na caça ao Manchester City no Campeonato Inglês

Equipe de Jürgen Klopp sofre no início, mas consegue sair da pressão para garantir mais três pontos na briga pelo título com o Manchester City na competição nacional
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 mar 2022 às 11:23

Publicado em 12 de Março de 2022 às 11:23

Perseguindo o líder. Segundo colocado do Campeonato Inglês, o Liverpool foi até o sul do país neste sábado para enfrentar o Brighton, no Falmer Stadium, e os Reds venceram por 2 a 0. Luis Díaz abriu o marcador para o time de Jürgen Klopp e Mohamed Salah completou o triunfo.
PRESSÃOJogando em casa, e precisando do resultado, o Brighton foi quem tomou a iniciativa nos primeiros instantes. Ao todo, até os dez minutos, o time do sul da Inglaterra finalizou três vezes e levou perigo ao gol do brasileiro Alisson. A pontaria, porém, não estava afiada.
+ Veja a tabela e os jogos da Premier League
GOL E SUSTOFoi com 17 minutos que o placar foi inaugurado. O zagueiro Matip, eleito o melhor do último mês na Premier League, achou lindo lançamento para o colombiano Luis Días. O atacante chegou antes do goleiro, desviou de cabeça, e abriu o marcador. Na dividida com o arqueiro, o atleta dos Reds levou a pior após uma trombada, mas ficou tudo bem.
2 MIL GOLSAos 15 minutos da etapa final, o Liverpool ampliou em cobrança de pênalti com Salah, depois que Mané chutou e a bola pegou na mão de Bissouma. Foi o gol de número 2 mil dos Reds no Campeonato Inglês e o vigésimo do egípcio nesta edição da Premier League. Ele é o artilheiro isolado da competição.
+ Quem é o melhor “9” do mundo? Veja a opinião da redação do LANCE!
SEQUÊNCIA​Brighton e Liverpool voltam a campo na próxima quarta-feira, mais uma vez pelo Campeonato Inglês. As Gaivotas encaram o Tottenham, mais uma vez em casa, enquanto os Reds têm compromisso com o Arsenal, na capital Londres.
Crédito: Liverpoolchegouaos66pontosnoInglêscomavitóriasobreoBrighton(Foto:Reprodução/TwitterdoLiverpool

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

liverpool
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados