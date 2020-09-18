Liverpool tem interesse em contratação por empréstimo de Dembélé, do Barcelona

O Liverpool continua a buscar formas de melhorar seu ataque. Agora, de acordo com o diário 'Sport', a bola da vez é o francês Ousmane Dembélé, do Barcelona. De acordo com a publicação, os Reds estariam dispostos a pagar um valor fixo e bancar os vencimentos salariais do jogador de 23 anos para fechar negócio. Até agora, o Barcelona não deu uma resposta sobre a proposta, mas a expectativa é de que os espanhóis não vejam com bons olhos uma transferência apenas por empréstimo.