Liverpool tem interesse em contratação por empréstimo de Dembélé, do Barcelona

O Liverpool continua a buscar formas de melhorar seu ataque. Agora, de acordo com o diário 'Sport', a bola da vez é o francês Ousmane Dembélé, do Barcelona. De acordo com a publicação, os Reds estariam dispostos a pagar um valor fixo e bancar os vencimentos salariais do jogador de 23 anos para fechar negócio. Até agora, o Barcelona não deu uma resposta sobre a proposta, mas a expectativa é de que os espanhóis não vejam com bons olhos uma transferência apenas por empréstimo.
Dembélé chegou ao Barcelona em 2017 por 138 milhões de euros, em um dos maiores negócios da história do futebol. No entanto, vem sofrendo com lesões - a mais grave delas aconteceu em fevereiro, que ainda não possibilitou a volta do jovem aos gramados em partidas oficiais.
Além de Dembélé, a imprensa inglesa especula que os Reds têm interesse no senegalês Ismaila Sarr, do Watford.