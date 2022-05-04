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futebol

Liverpool se aproxima de quádrupla coroa e feito inédito na Inglaterra

Os Reds chegaram na final da Champions League e disputam títulos da Premier League e FA Cup. Clube já venceu a Copa da Liga Inglesa...

Publicado em 04 de Maio de 2022 às 07:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 mai 2022 às 07:00
Ao eliminar o Villarreal e se classificar para a decisão da Champions League, o Liverpool se aproximou da conquista inédita de quatro títulos em uma única temporada por um clube inglês. Além do torneio da Uefa, os Reds seguem lutando pela Premier League, estão na final da Copa da Inglaterra e já venceram a Copa da Liga Inglesa.A equipe de Jurgen Klopp alcançou sua 3ª final de Champions League em cinco anos e aguarda o duelo entre Real Madrid e Manchester City para saber quem será seu adversário no próximo dia 28 de maio, em Paris. Caso vença, os ingleses vão alcançar sua décima decisão e podem igualar o Milan em número de títulos.
> Veja a tabela da Champions League
TORNEIOS DOMÉSTICOSAlém da Liga dos Campeões, os Reds estão na briga com o Manchester City pela conquista da Premier League. Enquanto o time de Pep Guardiola lidera a competição com 83 pontos, a equipe de Jurgen Klopp soma 82 pontos, mas tem um saldo de gols melhor.
No próximo dia 14 de maio, o clube de Anfield disputa a Copa da Inglaterra contra o Chelsea, em Wembley. No torneio, os vice-líderes do Campeonato Ingleses eliminaram justamente o Manchester City na semifinal da FA Cup por 3 a 2.
Em 2018/2019, os Citizens também conquistaram uma tríplice coroa, mas 100% doméstica. Já com Pep Guardiola no comando, os Sky Blues conquistaram a taça da Premier League, a Copa da Inglaterra contra o Watford e a Copa da Liga Inglesa diante do Chelsea.
Crédito: Liverpoolsemantémnabrigaporquatrotítulosnatemporada(Foto:JUSTINTALLIS/AFP

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