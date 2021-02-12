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futebol

Liverpool perde Fabinho por lesão muscular e não há prazo de retorno

Brasileiro não entra em campo no duelo contra o Leicester, neste sábado, mas também é dúvida para jogo da Champions League e para o clássico contra o Everton...
LanceNet

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Publicado em 

12 fev 2021 às 09:53

Publicado em 12 de Fevereiro de 2021 às 09:53

Crédito: PETER BYRNE / POOL / AFP
O Liverpool está com problemas para montar sua defesa para o duelo contra o Leicester, neste sábado. O técnico Jurgen Klopp não poderá contar com Fabinho e a dupla de zaga deve ser composta por Ozan Kabak e Ben Davies, atletas contratados no último dia da janela de transferência de inverno.O alemão confirmou a ausência do brasileiro nesta sexta-feira, em coletiva de imprensa. Além deste duelo pela Premier League, o meio-campista não está garantido para a partida contra o RB Leipzig, pela Champions League, ou para o clássico contra o Everton no outro sábado por conta de uma lesão muscular.
> Veja a tabela da Premier League
Além dos recentes contratados, Klopp também pode optar por usar Nathan Phillips, da base, ou Henderson improvisado como já aconteceu nesta temporada. Quem entrar em campo terá a difícil missão de parar Jamie Vardy, autor de 11 gols e cinco assistências na atual edição do Campeonato Inglês.

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