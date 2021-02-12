Liverpool perde Fabinho por lesão muscular e não há prazo de retorno

O Liverpool está com problemas para montar sua defesa para o duelo contra o Leicester, neste sábado. O técnico Jurgen Klopp não poderá contar com Fabinho e a dupla de zaga deve ser composta por Ozan Kabak e Ben Davies, atletas contratados no último dia da janela de transferência de inverno.O alemão confirmou a ausência do brasileiro nesta sexta-feira, em coletiva de imprensa. Além deste duelo pela Premier League, o meio-campista não está garantido para a partida contra o RB Leipzig, pela Champions League, ou para o clássico contra o Everton no outro sábado por conta de uma lesão muscular.
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Além dos recentes contratados, Klopp também pode optar por usar Nathan Phillips, da base, ou Henderson improvisado como já aconteceu nesta temporada. Quem entrar em campo terá a difícil missão de parar Jamie Vardy, autor de 11 gols e cinco assistências na atual edição do Campeonato Inglês.