Liverpool peca nas finalizações, perde pênalti e é derrotado pelo desfalcado Leicester na Premier League

Na tentativa de encostar no líder Manchester City, o Liverpool encarou o Leicester nesta terça-feira. No King Power Stadium, o time da casa, mesmo desfalcado pela covid-19 e por lesões, conseguiu vencer os Reds por 1 a 0. A equipe de Jurgen Klopp jogou melhor por grande parte do jogo, mas não transformou a superioridade em gols. Lookman marcou para os Foxes, e Salah ainda perdeu um pênalti no jogo.
Mais qualificado que o time da casa, o Liverpool foi quem criou as primeiras grandes chances no jogo. Aos sete minutos, Henderson assustou com forte chute que passou rente ao travessão. Mas o lance do primeiro tempo veio seis minutos depois, quando Salah foi derrubado na área por Ndidi. O atacante bateu mal e Schmeichel pegou. No rebote, o egípcio ainda tocou de cabeça, mas a bola parou no travessão.
Aos 31', Salah finalizou quase da pequena área, mas o goleiro dinamarquês salvou os anfitriões mais uma vez. A primeira chance do Leicester veio só aos 37', quando Maddison recebeu de Vardy e chutou cruzado, mas Arnold salvou quase em cima da linha. Nos acréscimos, o Liverpool ainda teve mais uma oportunidade, mas após bola mal afastada na área, Jota chutou torto, pela linha de fundo.
Já no segundo tempo, o Liverpool teve uma grande chance com Mané, que chutou por cima após passe de Jota. Apesar da pressão, quem abriu o placar foi o Leicester, aos 13 minutos. Dewsbury-Hall lançou Lookman, que entrou na área e tocou forte, no canto de Alisson, que não conseguiu defender. O Liverpool não conseguiu mais ter chances de perigo após o gol, e os anfitriões conseguiram segurar a vitória.
Com o resultado, os Reds seguem na vice-liderança, a seis pontos do líder Manchester City. Já o Leicester subiu para a 9ª posição, com 25 pontos.