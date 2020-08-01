Liverpool monitora o zagueiro brasileiro Diego Carlos, do Sevilla

Crédito: Desde que chegou ao Sevilla em 2019, Diego Carlos já disputou 31 partidas e marcou 2 gols (Divulgação/Sevilla

De acordo com informações próximas ao jornal britânico 'Daily Mirror', o Liverpool, atual campeão da Premier League, está disposto a entrar na disputa pelo brasileiro Diego Carlos, um dos destaques do Sevilla na temporada, que foi eleito pela Uefa o zagueiro da temporada 2019/2020 da La Liga, ao lado de Sergio Ramos.

Além dos Reds, Manchester City, Bayern de Munique, Tottenham, Arsenal e Real Madrid também demonstraram interesse pelo brasileiro, porém o valor do atleta gira em torno de 75 milhões de euros (cerca de R$ 459 milhões). Com isso, diante da crise imposta pela pandemia global de Covid-19, os clubes estão mais cautelosos quanto as negociações na próxima janela de transferência.