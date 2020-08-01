Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Liverpool monitora o zagueiro brasileiro Diego Carlos, do Sevilla

De acordo com informações próximas ao 'Daily Mirror', Reds estão dispostos a entrar na disputa pelo defensor, que foi eleito pela Uefa um dos melhores zagueiros da La Liga...

Publicado em 01 de Agosto de 2020 às 15:18

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 ago 2020 às 15:18
Crédito: Desde que chegou ao Sevilla em 2019, Diego Carlos já disputou 31 partidas e marcou 2 gols (Divulgação/Sevilla
De acordo com informações próximas ao jornal britânico 'Daily Mirror', o Liverpool, atual campeão da Premier League, está disposto a entrar na disputa pelo brasileiro Diego Carlos, um dos destaques do Sevilla na temporada, que foi eleito pela Uefa o zagueiro da temporada 2019/2020 da La Liga, ao lado de Sergio Ramos.
Além dos Reds, Manchester City, Bayern de Munique, Tottenham, Arsenal e Real Madrid também demonstraram interesse pelo brasileiro, porém o valor do atleta gira em torno de 75 milhões de euros (cerca de R$ 459 milhões). Com isso, diante da crise imposta pela pandemia global de Covid-19, os clubes estão mais cautelosos quanto as negociações na próxima janela de transferência.
Desde que chegou ao Sevilla em 2019, o zagueiro, de 27 anos, já disputou 31 partidas e marcou 2 gols. Ele já teve passagens por clubes como Nantes, Porto B e Estoril na Europa. O nome do jogador foi ventilado na última convocação da seleção brasileira no dia 6 de março, ganha cada vez mais força, e ele pode ter uma oportunidade em breve.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

liverpool
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem Edicase Brasil
Seminário na Ufes vai debater proteção às mulheres; saiba como participar
Do isopor ao papel alumínio: veja o que não pode ir ao micro-ondas
Imagem de destaque
3 receitas com proteína vegetal para o lanche da tarde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados