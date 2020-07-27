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futebol

Liverpool monitora Harvey Barnes, do Leicester City, diz jornal britânico

De acordo com o  diário 'Sunday Mirror', atual campeão da Premier League segue de olho em um dos destaques do time dirigido por Brendan Rodgers. Meia tem contrato até 2024...
LanceNet

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Publicado em 

26 jul 2020 às 21:50

Publicado em 26 de Julho de 2020 às 21:50

Crédito: Com a camisa do Leicester, Harvey Barnes, de 22 anos, disputou 42 partidas e marcou sete gols nesta temporada (RICHARD HEATHCOTE / POOL / AFP
De acordo com o jornal britânico 'Sunday Mirror', o Liverpool monitora Harvey Barnes, um dos destaques do Leicester City. OS Reds seguem de olho no mercado na busca por opções para reforçar o seu elenco para a próxima temporada, apos campanha histórica na Premier League.
O meia tem contrato até 2024 e seu valor de mercado gira em torno de 17,5 milhões de euros, segundo o portal transfermarkt', e tem se destacado na equipe dirigida por Brendan Rodgers, que foi derrotada pelo Manchester United por 2 a 0, e não conseguiu a vaga para próxima Champions League.
Apesar do título, o Liverpool foi eliminado das outras competições que disputava, como a Copa da Inglaterra e a Champions League, e só volta a campo no dia 12 de setembro, pelo início da temporada 2020/21. Dessa forma, Jurguen Klopp já planeja as mudanças necessárias para tentar a manutenção do título.
Com a camisa do Leicester, Harvey Barnes, de 22 anos, disputou 42 partidas e marcou sete gols nesta temporada. Além do time do King Power, o jovem meia já passou por equipes como Milton Keynes Dons, Barnsley e West Bromwich Albion.

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