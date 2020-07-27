Liverpool monitora Harvey Barnes, do Leicester City, diz jornal britânico

Crédito: Com a camisa do Leicester, Harvey Barnes, de 22 anos, disputou 42 partidas e marcou sete gols nesta temporada (RICHARD HEATHCOTE / POOL / AFP

De acordo com o jornal britânico 'Sunday Mirror', o Liverpool monitora Harvey Barnes, um dos destaques do Leicester City. OS Reds seguem de olho no mercado na busca por opções para reforçar o seu elenco para a próxima temporada, apos campanha histórica na Premier League.

O meia tem contrato até 2024 e seu valor de mercado gira em torno de 17,5 milhões de euros, segundo o portal transfermarkt', e tem se destacado na equipe dirigida por Brendan Rodgers, que foi derrotada pelo Manchester United por 2 a 0, e não conseguiu a vaga para próxima Champions League.

Apesar do título, o Liverpool foi eliminado das outras competições que disputava, como a Copa da Inglaterra e a Champions League, e só volta a campo no dia 12 de setembro, pelo início da temporada 2020/21. Dessa forma, Jurguen Klopp já planeja as mudanças necessárias para tentar a manutenção do título.