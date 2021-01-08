Liverpool goleia o Aston Villa e avança na Copa da Inglaterra

O Liverpool estreou na Copa da Inglaterra com o pé direito. O time de Jürgen Klopp foi até Birmingham nesta sexta-feira para enfrentar um mutilado Aston Villa, que vive um surto de Covid-19 e mandou a campo jogadores dos times Sub-18 e Sub-23, e venceu por 4 a 1. Mané (duas vezes), Wijnaldum e Salah marcaram para os Reds, enquanto Louie Barry fez para os donos da casa.

+ Veja a tabela da Premier LeagueBOM INÍCIOJogando contra uma equipe inexperiente, o Liverpool se impôs logo no início e precisou de apenas três minutos para balançar as redes do goleiro Ákos Ónodi, de 19 anos. Curtis Jones cruzou da direita e Sadio Mané, livre dentro da área, cabeceou para abrir o placar.

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