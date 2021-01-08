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futebol

Liverpool goleia o Aston Villa e avança na Copa da Inglaterra

Enfrentando equipe jovem do time de Birmingham, que tem elenco principal sofrendo com a Covid-19, time de Klopp domina o jogo e se classifica na FA Cup. Wolves também avançam...

Publicado em 08 de Janeiro de 2021 às 18:37

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 jan 2021 às 18:37
O Liverpool estreou na Copa da Inglaterra com o pé direito. O time de Jürgen Klopp foi até Birmingham nesta sexta-feira para enfrentar um mutilado Aston Villa, que vive um surto de Covid-19 e mandou a campo jogadores dos times Sub-18 e Sub-23, e venceu por 4 a 1. Mané (duas vezes), Wijnaldum e Salah marcaram para os Reds, enquanto Louie Barry fez para os donos da casa.
+ Veja a tabela da Premier LeagueBOM INÍCIOJogando contra uma equipe inexperiente, o Liverpool se impôs logo no início e precisou de apenas três minutos para balançar as redes do goleiro Ákos Ónodi, de 19 anos. Curtis Jones cruzou da direita e Sadio Mané, livre dentro da área, cabeceou para abrir o placar.
+ Veja os técnicos que assumiram o comando de clubes que defenderam no futebol europeu
OUTRO JOGO DO DIAEm outro confronto de times da Premier League na Copa da Inglaterra, o Wolverhampton recebeu o Crystal Palace nesta sexta-feira e o time de Nuno Espírito Santo venceu por 1 a 0. Com gol do espanhol Adama Traoré, os Lobos também estão classificados.

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