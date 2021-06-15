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futebol

Liverpool ganha autorização para ampliar capacidade do Anfield

Conselho da cidade deu luz verde para a ampliação de mais sete mil lugares. Com isso, Anfield será o terceiro maior está estádio da Inglaterra...

Publicado em 15 de Junho de 2021 às 09:26

LanceNet

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Publicado em 

15 jun 2021 às 09:26
Crédito: Anfield será expandido e terá 61 mil lugares (Reprodução
O Liverpool conseguiu autorização do Conselho da cidade para a ampliação do Anfield. O estádio dos Reds receberá mais sete mil lugares em uma obra que deve custar cerca de 60 milhões de libras (R$ 429 milhões). Com isso, a equipe de Jurgen Klopp terá a terceira maior arena da Inglaterra, atrás apenas do Old Trafford e do Tottenham Stadium.A expectativa é de que a obra fique pronta dentro de 18 meses, embora a reforma só deva começar a partir de dezembro. O momento mais invasivo da ampliação do Anfield será realizado apenas no próximo verão europeu, quando não haverá jogos de futebol no local.
> Veja a tabela da Eurocopa
Os residentes estão preocupados com o impacto que a obra pode ter no Stanley Park. Cerca de 27 árvores devem ser removidas da área externa para que a expansão do estádio seja concretizada. No entanto, o Liverpool promete replantar outras 70 como forma de compensar o preojuízo momentâneo.
Além do Liverpool, o Everton, a segunda maior equipe da cidade, também planeja estar de casa nova nos próximos anos. Os Toffees devem deixar o Goodison Park, que tem capacidade para pouco mais de 39 mil torcedores, enquanto a nova arena poderá receber quase 53 mil fãs. A expectativa é de que a obra seja concluída em 2024.

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