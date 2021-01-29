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futebol

Liverpool está na frente do Real Madrid na disputa por Mbappé

Time de Jurgen Klopp pode se desfazer de Mo Salah para abrir espaço no elenco para a chegada do francês e conta com Fabinho para iniciar conversas com o atacante...

Publicado em 29 de Janeiro de 2021 às 08:28

LanceNet

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Publicado em 

29 jan 2021 às 08:28
Crédito: Mbappé ainda não definiu seu futuro para a próxima temporada (Franck FIFE / AFP
O Liverpool está na frente do Real Madrid na disputa pela contratação de Mbappé na janela de transferências do verão europeu, segundo o “Canal+”. As informações apontam que o técnico Jurgen Klopp tem o interesse em converter o atacante francês no principal líder do projeto da equipe de Anfield para os próximos anos.Dessa forma, os Reds já pensam na chegada do camisa 11 do PSG e em quem vai sair para abrir espaço no elenco, sendo Salah o principal candidato. Além disso, o conjunto inglês espera que Fabinho, com quem Mbappé atuou no Monaco, seja um personagem importante para dar o pontapé inicial na conversa entre clube e jogador e convencê-lo a atuar na Premier League.
> Veja a tabela da Ligue 1
O atacante tem contrato com sua atual equipe até 2022 e ainda não tem uma definição sobre renovar seu vínculo ou buscar uma saída ao final da temporada. O Real Madrid também não gastou dinheiro nas últimas janelas de transferências por conta da crise financeira provocada pela Covid-19 e pensa em investir com força para a próxima época.

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