Liverpool está na frente do Real Madrid na disputa por Mbappé

O Liverpool está na frente do Real Madrid na disputa pela contratação de Mbappé na janela de transferências do verão europeu, segundo o “Canal+”. As informações apontam que o técnico Jurgen Klopp tem o interesse em converter o atacante francês no principal líder do projeto da equipe de Anfield para os próximos anos.Dessa forma, os Reds já pensam na chegada do camisa 11 do PSG e em quem vai sair para abrir espaço no elenco, sendo Salah o principal candidato. Além disso, o conjunto inglês espera que Fabinho, com quem Mbappé atuou no Monaco, seja um personagem importante para dar o pontapé inicial na conversa entre clube e jogador e convencê-lo a atuar na Premier League.