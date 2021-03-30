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futebol

Liverpool entra em contato com Napoli por Koulibaly

Zagueiro senegalês entrará em seu último ano de contrato com o clube italiano e Jurgen Klopp quer chegada do africano para formar dupla com Virgil van Dijk...

Publicado em 30 de Março de 2021 às 10:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 mar 2021 às 10:35
Crédito: Divulgação / Napoli / Site oficial
O Liverpool está interessado na contratação do zagueiro Koulibaly e os Reds já entraram em contato com o Napoli com a intenção de adquirir o senegalês na próxima janela de transferências, segundo o “La Gazzetta dello Sport”. O defensor tem contrato até 2022 e este ano é a última oportunidade do clube italiano vendê-lo por um bom valor de mercado.A expectativa é de que Koulibaly possa sair por um valor entre 50 a 60 milhões de libras (entre R$ 399 milhões a R$ 479 milhões), além da proposta ser considerada a mais tentadora para o jogador. O senegalês tem a oportunidade de formar dupla com Virgil van Dijk na próxima temporada caso aceite jogar no clube inglês.
> Veja a tabela da Premier League
Na última semana, o Liverpool foi especulado como o possível destino de Ibrahima Konaté, zagueiro do RB Leipzig. No entanto, o diretor esportivo do clube alemão não acredita que o jovem francês irá deixar a atual equipe mesmo com as notícias sobre um desfecho próximo. Segundo Markus Krosche, a equipe de Nagelsmann é a melhor para continuar se desenvolvendo e atuando em grandes torneios.

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