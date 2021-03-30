Liverpool entra em contato com Napoli por Koulibaly

O Liverpool está interessado na contratação do zagueiro Koulibaly e os Reds já entraram em contato com o Napoli com a intenção de adquirir o senegalês na próxima janela de transferências, segundo o “La Gazzetta dello Sport”. O defensor tem contrato até 2022 e este ano é a última oportunidade do clube italiano vendê-lo por um bom valor de mercado.A expectativa é de que Koulibaly possa sair por um valor entre 50 a 60 milhões de libras (entre R$ 399 milhões a R$ 479 milhões), além da proposta ser considerada a mais tentadora para o jogador. O senegalês tem a oportunidade de formar dupla com Virgil van Dijk na próxima temporada caso aceite jogar no clube inglês.