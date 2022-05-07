Liverpool empata com Tottenham e pode ver Manchester City abrir vantagem na briga pelo título

Liverpool e Tottenham ficaram no empate por 1 a 1 em Anfield pela 36ª rodada da Premier League. O empate não favorece nenhuma das equipes, que ainda tem objetivos na tabela. Os Reds brigam pelo título junto com o Manchester City, que ainda joga na rodada, e os Spurs lutam por uma vaga na Champions League.> Veja a tabela da Premier League

PRIMEIRO TEMPOO jogo começou bem equilibrado com chances para as duas equipes. O Liverpool controlando as ações e chegando bem ao ataque, enquanto o Tottenham criou boas oportunidades nas jogadas de contra-ataque. No final da primeira etapa, os Reds passaram a dominar mais o campo adversário.

TOTTENHAM NA FRENTE!O Tottenham suportou a pressão do Liverpool e construiu uma grande jogada para passar à frente do placar. Aos 11 minutos do segundo tempo, Kane dominou no meio ,carregou e tocou para Sessegnon na esquerda, que tocou para Son, sozinho na área, marcar o gol.

TUDO IGUAL!O Liverpool seguiu em busca do gol e voltou a pressionar. Aos 29 minutos, Luis Díaz recebeu na esquerda, carregou para o meio e bateu para o gol, a bola desviou em Bentancur e enganou o goleiro Lloris.

TABELACom o empate, o Liverpool pode ver o Manchester City ampliar a vantagem na liderança. As equipes empataram no número de pontos, mas os Citizens ainda jogam na rodada, contra o Newcastle. Enquanto o resultado também não favorece ao Tottenham, que fica um ponto atrás do Arsenal, que fecha o G4 e que ainda joga na rodada, com o Leeds.