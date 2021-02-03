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futebol

Liverpool é derrotado pelo Brighton no Inglês, e perde a segunda seguida em casa

Time de Jürgen Klopp joga mal mais uma vez, sofre gol no início do segundo tempo, e não consegue reagir. Depois de 68 jogos sem perder em casa, Reds perdem a segunda seguida...
LanceNet

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Publicado em 

03 fev 2021 às 19:12

Publicado em 03 de Fevereiro de 2021 às 19:12

Crédito: PAUL ELLIS / POOL / AFP
O Liverpool perdeu mais uma no Campeonato Inglês e se complicou na briga pelo bicampeonato nacional. Nesta quarta-feira, os Reds receberam o Brighton e os visitantes venceram por 1 a 0. O gol foi marcado por Steven Alzate, no início do segundo tempo.
+ Veja a tabela da Premier LeaguePRIMEIRO TEMPO FRACOJogando em casa, o Liverpool não conseguiu se impor e pouco perigo ofereceu ao Brighton. Apesar de ter mais a posse de bola, o time de Jürgen Klopp finalizou apenas duas vezes, sendo as duas fora do alvo. O Brighton, por sua vez, se fechou no campo de defesa e tentava sair em jogadas rápidas.
OPORTUNISMONo segundo tempo, em um dos raros lances em que propôs jogo, o Brighton abriu o placar. Após belo levantamento da direita, o ala-esquerdo Dan Burn apareceu na segunda trave e escorou para o meio. O meia Alzate apareceu no meio da defesa para marcar o gol da vitória.
RETROSPECTO RUIMApós perder a invencibilidade de 68 jogos em casa na derrota para o Burnley, no dia 21 de janeiro, o Liverpool amargou a segunda derrota consecutiva no Anfield. Para piorar a situação, os Reds não vencem em casa desde o dia 16 de dezembro.
+ Vai com força máxima ou não? Veja os inscritos do Bayern no Mundial de Clubes
SEQUÊNCIA​Na próxima rodada do Campeonato Inglês, que acontece no fim de seaman, o Liverpool encara o Manchester City, mais uma vez em casa, no domingo. O Brighton, por sua vez, visita o Burnley, no sábado.

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