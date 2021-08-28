Liverpool e Chelsea empatam pela Premier League em partida com expulsão

O confronto entre as equipes de Liverpool e Chelsea terminou empatado neste sábado. Em Anfield, os Blues saíram na frente do placar com gol de Kai Havertz, mas sofreu o empate com Mohamed Salah em pênalti que culminou na expulsão de Reece James.
Veja a tabela do InglêsPRIMEIRO TEMPOO Chelsea mostrou ao Liverpool que daria trabalho jogando fora de casa já no começo da partida. Aos 22 minutos, a equipe dos Blues saíram na frente do placar após Reece James conceder a assistência para o gol do alemão Kai Havertz.
A emoção chegou nos acréscimos da primeira etapa, quando Reece James cometeu um pênalti ao salvar um gol com a mão. O jogador do Chelsea foi expulso, e o Liverpool recebeu a oportunidade de empatar, convertendo a penalidade com Salah.
SEGUNDO TEMPOApós a expulsão de Reece James, o Chelsea precisou fazer duas substituições, e recuou ao colocar Thiago Silva e Kovacic em campo. A equipe londrina ficou no campo de defesa na etapa final do confronto e encontrou poucas chances de atacar.
O Liverpool, com um jogador a mais, pressionou o Chelsea durante os 45 minutos finais. Apesar da forte pressão, os Reds não conseguiram furar o bloqueio defensivo dos Blues, que conseguiram segurar o empate e comemoraram o resultado no apito final.
SEQUÊNCIANo dia 12 de setembro, o Liverpool enfrenta o Leeds United às 12:30h (de Brasília). O Chelsea, por sua vez, enfrenta o Aston Villa às 13:30h (de Brasília) do dia 11 de setembro.