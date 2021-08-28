Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Liverpool e Chelsea empatam pela Premier League em partida com expulsão

Chelsea sai na frente do placar, sofre o empate e recua após perder jogador por expulsão ainda na primeira etapa...

Publicado em 28 de Agosto de 2021 às 15:31

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 ago 2021 às 15:31
Crédito: PAUL ELLIS / AFP
O confronto entre as equipes de Liverpool e Chelsea terminou empatado neste sábado. Em Anfield, os Blues saíram na frente do placar com gol de Kai Havertz, mas sofreu o empate com Mohamed Salah em pênalti que culminou na expulsão de Reece James.
Veja a tabela do InglêsPRIMEIRO TEMPOO Chelsea mostrou ao Liverpool que daria trabalho jogando fora de casa já no começo da partida. Aos 22 minutos, a equipe dos Blues saíram na frente do placar após Reece James conceder a assistência para o gol do alemão Kai Havertz.
A emoção chegou nos acréscimos da primeira etapa, quando Reece James cometeu um pênalti ao salvar um gol com a mão. O jogador do Chelsea foi expulso, e o Liverpool recebeu a oportunidade de empatar, convertendo a penalidade com Salah.
SEGUNDO TEMPOApós a expulsão de Reece James, o Chelsea precisou fazer duas substituições, e recuou ao colocar Thiago Silva e Kovacic em campo. A equipe londrina ficou no campo de defesa na etapa final do confronto e encontrou poucas chances de atacar.
O Liverpool, com um jogador a mais, pressionou o Chelsea durante os 45 minutos finais. Apesar da forte pressão, os Reds não conseguiram furar o bloqueio defensivo dos Blues, que conseguiram segurar o empate e comemoraram o resultado no apito final.
SEQUÊNCIANo dia 12 de setembro, o Liverpool enfrenta o Leeds United às 12:30h (de Brasília). O Chelsea, por sua vez, enfrenta o Aston Villa às 13:30h (de Brasília) do dia 11 de setembro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chelsea liverpool
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Parte do material apreendido com suspeito na Praia das Gaivotas, em Vila Velha
Jovem é preso por tráfico de 'vapes' com maconha líquida em Vila Velha
Lotofácil
Aposta de Colatina ganha R$ 793 mil no concurso 3667 da Lotofácil
Evento geek acontece neste fim de semana em Vila Velha
Evento geek reúne dubladores e atrações de cultura pop em Vila Velha neste fim de semana

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados