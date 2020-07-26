Liverpool derrota o Newcastle na despedida da Premier League

Crédito: Liverpool vence o Newcastle, de virada, e termina a Premier League com 99 pontos (OWEN HUMPHREYS / POOL / AFP

Apesar da pandemia de coronavírus e de uma maratona de jogos na reta final, a Premier League 2019/20 chegou ao fim. E o campeão Liverpool se despediu da temporada com vitória. O Reds derrotaram o Newcastle por 3 a 1, fora de casa, de virada. Gayle abriu o placar, enquanto Van Dijk, Origi e Mané viraram a partida.

Com o resultado, o Liverpool, de Jurguen Klopp, terminou a brilhante campanha levantando a taça, com 99 pontos, 32 vitórias e três empates. O Newcastle, por sua vez, terminou a competição na décima terceira colocação com 44 pontos.

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No primeiro minutoA partida mal começou e o Newcastle já abriu o placar e não deixou o campeão Liverpool nem respirar. Shelvey, cobrou uma falta rapidamente e surpreendeu a defesa dos Reds. Com isso, Gayle dominou e tocou na saída de Alisson. Logo em seguida, o VAR entrou em ação. O árbitro Anthony revisou o lance e validou o gol.

Liverpool reageO campeão Liverpool apresentava algumas mudanças em sua escalação e parecia estar de ressaca com a festa do título. Na melhor chance no primeiro tempo, Minamino arrancou pelo lado esquerdo e bateu para o gol, mas foi parado por Dubravka, que espalmou para fora. Aos 38, veio a reação. Chamberlain acertou um excelente cruzamento, na medida, para Van Dijk, que cabeceou e empatou a partida.

Virada de campeãoNa segunda etapa, logo aos 2 minutos, Van Dijk aproveitou um escanteio e testou para o gol, mas Dubravka fez uma defesa segura. Até que aos 14, Robertson escorou para deixar Origi em condições de chutar. O atacante não desperdiçou a oportunidade, cortou para dentro, colocou no canto e virou a partida para os Reds, fora de casa.