Liverpool derrota o Midtjylland e segue 100% na Liga dos Campeões

Diante do modesto Midtjylland, o Liverpool fez o suficiente para conquistar a segunda vitória na Liga dos Campeões. Em uma atuação abaixo do esperado, em Anfield, o clube inglês venceu por 2 a 0, com gols de Diogo Jota e Salah. Com o resultado e o tropeço da Atalanta, o Liverpool se isola na liderança do Grupo D, com seis pontos. Já o Midtjylland, ainda zerado, é o lanterna da chave.PRIMEIRO TEMPO SEM GOLSComo era de se esperar, o Liverpool dominou as ações desde o início da partida. Mas, com o trio de ataque titular no banco, o clube inglês não conseguiu criar chances claras. Foram 73% de posse de bola na etapa inicial e nenhum chute ao gol do Midtjylland. Na verdade, quem esteve mais próximo de abrir o placar foi o clube dinamarquês, mas Dreyer parou em Alisson.