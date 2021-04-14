Liverpool considera vender Salah na janela de transferências

O Liverpool cogita vender Mo Salah na próxima janela de transferências, segundo o "The Athletic". As informações indicam que o egípcio não irá pressionar o clube inglês por uma saída, mas está de acordo caso seja opção dos Reds.Em entrevistas à imprensa espanhola em 2020, o atacante não descartou uma mudança para o Real Madrid ou Barcelona. Na França, o nome do camisa 11 é especulado no Paris Saint-Germain caso Mbappé não renove contrato com a equipe dirigida por Mauticio Pochettino.
Salah tem contrato com o Liverpool até 2023 e a próxima janela será uma boa oportunidade do clube de Anfield fazer um bom dinheiro em cima do atleta. Aos 28 anos, o egípcio já conquistou uma Champions League, uma Premier League, um Mundial de Clubes e uma Supercopa da Inglaterra com os Reds.