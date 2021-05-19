Liverpool busca renovar os contratos de Alisson e de Fabinho

Crédito: Alisson e Fabinho devem renovar com o Liverpool (Divulgação

O Liverpool busca renovar os contratos de Alisson e Fabinho, segundo o "Daily Mail". O clube de Anfield espera conversas com os jogadores brasileiros em julho, quando ambos voltam do período de férias e iniciam a pré-temporada com os Reds.O goleiro chegou ao time inglês em 2018 e possui vínculo com a equipe até 2024. O clube quer capitalizar a oportunidade de conquistar uma vaga na próxima Champions League graças ao gol histórico do arqueiro diante do West Brom com um novo acordo.

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Além do camisa um, o Liverpool também quer estender a permanência de Fabinho, que tem contrato até 2023. O volante é considerado peça chave no elenco do técnico Jurgen Klopp e tem a polivalência como uma qualidade, podendo atuar como zagueiro ou na lateral.