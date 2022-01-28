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futebol

Liverpool avança pela contratação de Luis Díaz, atacante do Porto

Clube português recebeu proposta dos Reds e negociação está nas etapas finais. Atacante está na Colômbia por conta dos compromissos pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo...

Publicado em 28 de Janeiro de 2022 às 08:56

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 jan 2022 às 08:56
O Liverpool ofereceu uma proposta de 40 milhões de euros (R$ 240 milhões) fixos e 25 milhões de euros (R$ 150 milhões) variáveis ao Porto pela contratação do atacante Luis Díaz, segundo o jornalista Fabrizio Romano. A negociação está bem encaminhada para que a transferência ocorra nos últimos dias da janela de janeiro.O Tottenham, que também havia se interessado pelo atleta colombiano, teve sua oferta recusada. Neste momento, os Reds discutem termos do contrato com os empresários do atleta, como o salário. O Liverpool também se prepara para a realização do exame médico na Colômbia, onde o jogador está com a sua seleção por conta das Eliminatórias para a Copa do Mundo.
> Veja a tabela da Premier League
Com a chegada de Luis Díaz, o clube de Jurgen Klopp começa a enxergar uma vida sem necessariamente depender de Mo Salah, Firmino e Mané, trio histórico do clube. Todos possuem contrato até 2023 e os ingleses encontram dificuldades para renovar com o egípcio, enquanto não há informações sobre conversar por um novo acordo com o brasileiro e com o senegalês.
Em 2020, o Liverpool oficializou a contratação de Diogo Jota, que atualmente tem mais minutos de jogo do que Firmino, que pode sair na próxima janela de transferências. A chegada de Luis Díaz ocorre em um momento em que as negociações pela renovação de Salah encontram uma barreira e o futuro do camisa 11 em Anfield é incerto.
Crédito: LuisDíazestápróximodesetornarjogadordoLiverpool(Foto:MiguelRiopa/AFP

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