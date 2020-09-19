Liverpool anuncia a contratação de Diogo Jota, meia que estava no Wolverhampton

Crédito: Português é o terceiro reforço do Liverpool na temporada (Divulgação/Liverpool

O Liverpool anunciou oficialmente neste sábado (19) a chegada do meia português Diogo Jota, de 23 anos, e que estava atuando no Wolverhampton. A transferência está avaliada em 41 milhões de libras (R$ 285 mi, na cotação atual), mas pode ascender até 45 milhões (R$ 313 mi), de acordo com a 'BBC'.Por outro lado, o Wolverhampton vai receber o reforço do jovem defensor Ki-Jana Hoever. Aos 18 anos, o holandês deixa os Reds em negócio na casa das nove milhões de libras (R$ 62 mi), com chance de subir aos 13,5 milhões (R$ 94 mi).

Jota é o terceiro reforço do Liverpool para a temporada, e o segundo para o setor de meio-campo: na sexta, os Reds fecharam com Thiago Alcântara. Antes, o lateral Tsimikas foi anunciado. Ele assinou por cinco anos e vai usar a camisa 20 no novo clube. Em entrevista ao site oficial do Liverpool, Diogo Jota falou sobre a felicidade por ter concretizado a transferência e se mostrou maravilhado com a intensidade da equipe nas partidas:

- Eles são um time especial, a maneira como pressionam, a intensidade que colocam nas partidas está em outro nível. É disso que eu quero fazer parte, dessa ânsia por jogar o jogo e fazer gols - disse Diogo.