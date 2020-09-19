Liverpool anuncia a contratação de Diogo Jota, meia que estava no Wolverhampton

O Liverpool anunciou oficialmente neste sábado (19) a chegada do meia português Diogo Jota, de 23 anos, e que estava atuando no Wolverhampton. A transferência está avaliada em 41 milhões de libras (R$ 285 mi, na cotação atual), mas pode ascender até 45 milhões (R$ 313 mi), de acordo com a 'BBC'.Por outro lado, o Wolverhampton vai receber o reforço do jovem defensor Ki-Jana Hoever. Aos 18 anos, o holandês deixa os Reds em negócio na casa das nove milhões de libras (R$ 62 mi), com chance de subir aos 13,5 milhões (R$ 94 mi).
Jota é o terceiro reforço do Liverpool para a temporada, e o segundo para o setor de meio-campo: na sexta, os Reds fecharam com Thiago Alcântara. Antes, o lateral Tsimikas foi anunciado. Ele assinou por cinco anos e vai usar a camisa 20 no novo clube. Em entrevista ao site oficial do Liverpool, Diogo Jota falou sobre a felicidade por ter concretizado a transferência e se mostrou maravilhado com a intensidade da equipe nas partidas:
- Eles são um time especial, a maneira como pressionam, a intensidade que colocam nas partidas está em outro nível. É disso que eu quero fazer parte, dessa ânsia por jogar o jogo e fazer gols - disse Diogo.
Diogo Jota foi emprestado ao Wolverhampton pelo Atlético de Madrid em 2017. Na temporada seguinte, foi comprado por 14 milhões de euros. Pelo clube inglês, foi um dos grandes nomes no acesso dos Wolves para a Premier League e participou de 131 partidas, com 44 gols e 19 assistências.