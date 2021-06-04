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Lista de relacionados para enfrentar o Bahia é divulgada pelo Bragantino

Massa Bruta tenta emendar a segunda vitória consecutiva no Brasileirão sem poder contar com vários jogadores...
LanceNet

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Publicado em 

04 jun 2021 às 18:22

Publicado em 04 de Junho de 2021 às 18:22

Crédito: Confronto foi vencido pelo Braga em SC (Divulgação/Bragantino
Para a próxima rodada do Brasileirão onde visita o Bahia no próximo sábado (5), o Bragantino divulgou a lista de relacionados onde problemas a serem solucionados não faltam para o técnico Maurício Barbieri.>Baixe e conheça os recursos do APP Lance! ResultadosTendo iniciado a semana sem poder contar com o goleiro Cleiton e o meia Claudinho, ambos servindo a Seleção Brasileira Olímpica, o treinador do Massa Bruta angariou mais três desfalques, todos eles por questão física, o lateral-esquerdo Edimar e os atacantes Helinho e Gabriel Novaes.
Enquanto o primeiro deles será poupado por conta de dores na coxa esquerda após a derrota na Copa do Brasil diante do Fluminense, Helinho teve uma entorse no tornozelo e Gabriel teve constatada por exames uma contusão na coxa direita. O diagnóstico de recuperação de momento é de dois meses.
Além dos citados, a equipe ainda aguarda a plena recuperação de nomes como Rafael, Raul e Vitinho, todos eles em período de transição.
Relacionados do Bragantino para enfrentar o Bahia
Goleiros: Julio Cesar e Maycon Cleiton;Laterais: Aderlan, Guilherme, Luan Candido e Weverson;Zagueiros: Haydar, Léo Ortiz, Ligger e Natan;Meio-campistas: Cuello, Eric Ramires, Jadsom, Lucas Evangelista, Pedrinho eRyller;​Atacantes: Alerrandro, Artur, Bruninho, Chrigor, Jan Hurtado, Leandrinho eYtalo.

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