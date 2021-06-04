Lista de relacionados para enfrentar o Bahia é divulgada pelo Bragantino

Crédito: Confronto foi vencido pelo Braga em SC (Divulgação/Bragantino

Para a próxima rodada do Brasileirão onde visita o Bahia no próximo sábado (5), o Bragantino divulgou a lista de relacionados onde problemas a serem solucionados não faltam para o técnico Maurício Barbieri.>Baixe e conheça os recursos do APP Lance! ResultadosTendo iniciado a semana sem poder contar com o goleiro Cleiton e o meia Claudinho, ambos servindo a Seleção Brasileira Olímpica, o treinador do Massa Bruta angariou mais três desfalques, todos eles por questão física, o lateral-esquerdo Edimar e os atacantes Helinho e Gabriel Novaes.

Enquanto o primeiro deles será poupado por conta de dores na coxa esquerda após a derrota na Copa do Brasil diante do Fluminense, Helinho teve uma entorse no tornozelo e Gabriel teve constatada por exames uma contusão na coxa direita. O diagnóstico de recuperação de momento é de dois meses.

Além dos citados, a equipe ainda aguarda a plena recuperação de nomes como Rafael, Raul e Vitinho, todos eles em período de transição.

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